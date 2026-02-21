Водночас там підтвердили, що через позицію Будапешта ухвалення рішення наразі ускладнене. Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі "Європейській правді".

Дивіться також Хоче хаосу в Угорщині: Орбан заявив, що Київ нібито шантажує його країну

Яку позицію має Єврокомісія?

У Європейській комісії заявили, що ЄС продовжує працювати над механізмами забезпечення фінансової стабільності України, попри блокування з боку однієї з держав-членів. Балаж Уйварі підкреслив, що допомога Україні є ключовим елементом безпеки всього Європейського Союзу.

У Брюсселі також дали зрозуміти, що консультації між країнами тривають, а Єврокомісія шукає шляхи для досягнення необхідного консенсусу. Водночас там наголосили, що підтримка України має довгостроковий характер і не обмежується лише одним фінансовим інструментом.

Посадовці підкреслили, що ЄС неодноразово демонстрував здатність знаходити компроміси навіть у складних політичних умовах, тому розраховує на подальший діалог із Будапештом.

Що відомо про блокування Орбаном 90 мільярдів євро?

  • Йдеться про масштабний фінансовий пакет обсягом 90 мільярдів євро, який мав забезпечити підтримку України у середньо- та довгостроковій перспективі. Для його ухвалення необхідна одностайна згода всіх країн-членів ЄС, чим і скористалася Угорщина.

  • Віктор Орбан раніше неодноразово виступав із критикою окремих рішень ЄС щодо України та застосовував право вето під час голосувань. За інформацією європейських медіа, Будапешт може пов’язувати своє блокування з ширшими переговорами щодо фінансування самої Угорщини та умов виділення коштів із європейських фондів.

  • Аналітики зазначають, що Угорщина використовує механізм одностайності як інструмент політичного впливу в переговорах із Брюсселем. Водночас у ЄС розглядають альтернативні варіанти підтримки України, які дозволили б мінімізувати ризики подібних блокувань у майбутньому.