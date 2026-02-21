Водночас там підтвердили, що через позицію Будапешта ухвалення рішення наразі ускладнене. Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі "Європейській правді".

Яку позицію має Єврокомісія?

У Європейській комісії заявили, що ЄС продовжує працювати над механізмами забезпечення фінансової стабільності України, попри блокування з боку однієї з держав-членів. Балаж Уйварі підкреслив, що допомога Україні є ключовим елементом безпеки всього Європейського Союзу.

У Брюсселі також дали зрозуміти, що консультації між країнами тривають, а Єврокомісія шукає шляхи для досягнення необхідного консенсусу. Водночас там наголосили, що підтримка України має довгостроковий характер і не обмежується лише одним фінансовим інструментом.

Посадовці підкреслили, що ЄС неодноразово демонстрував здатність знаходити компроміси навіть у складних політичних умовах, тому розраховує на подальший діалог із Будапештом.

Що відомо про блокування Орбаном 90 мільярдів євро?