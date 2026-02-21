Водночас там підтвердили, що через позицію Будапешта ухвалення рішення наразі ускладнене. Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі "Європейській правді".
Дивіться також Хоче хаосу в Угорщині: Орбан заявив, що Київ нібито шантажує його країну
Яку позицію має Єврокомісія?
У Європейській комісії заявили, що ЄС продовжує працювати над механізмами забезпечення фінансової стабільності України, попри блокування з боку однієї з держав-членів. Балаж Уйварі підкреслив, що допомога Україні є ключовим елементом безпеки всього Європейського Союзу.
У Брюсселі також дали зрозуміти, що консультації між країнами тривають, а Єврокомісія шукає шляхи для досягнення необхідного консенсусу. Водночас там наголосили, що підтримка України має довгостроковий характер і не обмежується лише одним фінансовим інструментом.
Посадовці підкреслили, що ЄС неодноразово демонстрував здатність знаходити компроміси навіть у складних політичних умовах, тому розраховує на подальший діалог із Будапештом.
Що відомо про блокування Орбаном 90 мільярдів євро?
Йдеться про масштабний фінансовий пакет обсягом 90 мільярдів євро, який мав забезпечити підтримку України у середньо- та довгостроковій перспективі. Для його ухвалення необхідна одностайна згода всіх країн-членів ЄС, чим і скористалася Угорщина.
Віктор Орбан раніше неодноразово виступав із критикою окремих рішень ЄС щодо України та застосовував право вето під час голосувань. За інформацією європейських медіа, Будапешт може пов’язувати своє блокування з ширшими переговорами щодо фінансування самої Угорщини та умов виділення коштів із європейських фондів.
Аналітики зазначають, що Угорщина використовує механізм одностайності як інструмент політичного впливу в переговорах із Брюсселем. Водночас у ЄС розглядають альтернативні варіанти підтримки України, які дозволили б мінімізувати ризики подібних блокувань у майбутньому.