За словами Орбана, Україна спеціально блокує постачання нафти трубопроводом "Дружба", щоб підняти ціни на паливо. Про це прем'єр-міністр заявив в X.

Що відомо про заяву Віктора Орбана?

Угорський прем'єр-міністр 20 лютого заявив, що Україна втручається у вибори, шантажує та хоче хаосу в Угорщині. Він також використав обличчя Володимира Зеленського, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та інших політиків для свого агітаційного ролика.

Україна хоче хаосу в Угорщині. Вони втручаються в угорські вибори, фінансуючи опозиційну партію "Тиса". Вони також використовують політичний шантаж, блокуючи постачання нафти трубопроводом "Дружба",

– сказав Орбан.

В кінці відео він додав, що Угорщина не здасться, а держава захищатиме свої сім'ї.

Нагадаємо, що Віктор Орбан закликав країни не надавати фінансову допомогу Україні, заявивши, що війна шкодить бізнесу. Він також назвав лідера Німеччини Фрідріх Мерца "слабким", критикуючи європейські економічні підходи.

Останні заяви Орбана щодо України