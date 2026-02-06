Заява пролунала на тлі тривалих суперечок між Будапештом і Брюсселем щодо членства України в ЄС. Про це Орбан сказав під час інтервʼю на радіо Kossuth Rádió.

Яку заяву зробив Орбан?

Орбан сказав, що "членство України в ЄС означає негайну війну з Росією", а якщо й буде мир, то це постійно несе ризик війни.

Ми говоримо про лінію фронту довжиною 1200 кілометрів. Навіть якщо настане мир, невідомо, як довго він триватиме,

– сказав політик.

За його словами, Європа нібито наблизиться до прямого конфлікту, якщо реалізує такі плани, а також якщо західні країни розміщуватимуть свої війська на території України.

"Звісно, якщо їх попросять випити кави на Атлантичному узбережжі, це їх не дуже радує, бо вони далеко. Але ми тут, ми вже були в Росії, або ми брали участь у війні на українській території, яка належить Росії, ми знаємо наслідки того. Ми знаємо, якщо росіяни розпочнуть атаку звідти, ми постраждаємо першими, і ми точно хочемо цьому запобігти", – сказав Орбан.

Орбан вкотре наголосив, що Будапешт намагається відмовити європейських партнерів від подібних кроків. Він також висловився проти подальшого поглиблення співпраці Заходу з Україною у військовій сфері.

Орбан системно блокує євроінтеграцію України