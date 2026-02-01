Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Канал пояснив, чому 2027 рік може стати вікном можливостей. Він зауважив, що вирішальними будуть не лише реформи, а й політичні домовленості всередині ЄС.

Чи реально вступити до ЄС у 2027 році?

Політолог пояснив, що прив'язка до 2027 року звучить не лише як політична заява, а й як спроба використати бюджетний календар. За його словами, саме на цей період припадає формування нового багаторічного фінансового пакета, у який можуть закласти підтримку України на кілька років наперед. Водночас він зауважив, що це не скасовує процедур вступу, на яких наполягають окремі політики в Європі, зокрема Віктор Орбан.

Фінансування України з 2027 року вже буде вкладатися в основні бюджети. Не так, як зараз приймати рішення по кожному траншу,

– сказав Бронжуков.

Він додав, що ідея "дуже швидкого" вступу також могла бути елементом переговорної гри. На його думку, її озвучували як тест для партнерів, щоб зрозуміти межі можливого тиску на Брюссель. Політолог наголосив, що в такій логіці швидкість можуть намагатися пов'язувати з поступками, і саме це робить тему чутливою.

Це була спроба американців і когось з команди Трампа промацати, чи можуть такі умови зробити Україну більш піддатливою в питанні територіальних поступок,

– пояснив він.

Бюджетне "вікно" може допомогти зафіксувати підтримку, але питання членства все одно впиратиметься у процедури й політичну волю всередині Європи. Тезу про вступ до 1 січня 2027 року могли використати як медійний інструмент, а не як реалістичний план. Так перевіряли, наскільки Європа готова прискорювати процедури під тиском зовнішніх гравців. Реакція багатьох європейців була передбачуваною, бо ЄС живе за правилами і рідко робить винятки навіть для союзників. Саме тому публічно почали нагадувати про процедури і протоколи.

Україна може бути корисна Європейському Союзу

Україні важливо змінювати тон розмови з партнерами й доводити вигоду швидшого зближення не лише для Києва. Це потребує постійної політичної роботи з європейськими лідерами й залучення США до ширшої дискусії. Він зауважив, що в такій кампанії ключове не чекати на "подарунки", а системно пояснювати, чому швидший рух у ЄС посилить саму Європу.

Треба зараз починати широку дискусію, залучати американців, більше проводити зустрічей з європейськими лідерами і переконувати, чому швидкий вступ вигідний не тільки Україні,

– сказав Бронжуков.

Він додав, що аргументом для Європи може бути роль України як безпекового і політичного чинника на континенті. Політолог наголосив, що Україна має унікальний досвід протистояння Росії і може давати Європі більше суб'єктності та рішучості. На його думку, це стосується і лідерства на міжнародній арені, і здатності говорити з Володимиром Путіним без страху.

Європейцям необхідна Україна. Хто б ще з європейських держав міг би зараз відповідати Путіну, не боячись наслідків,

– додав він.

Бронжуков підсумував, що посилення Європи Україною може стати спільним проєктом, якщо в ЄС побачать у цьому не лише підтримку партнера, а й власний стратегічний інтерес.

