Про це висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас сказала журналістам на засіданні Ради ЄС.

Що в ЄС думають про об'єднані збройні сили?

Свою позицію Каллас пояснила тим, що у всіх європейських країн є власні армії. До того ж армії 23 держав – частина структур НАТО.

Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Тож мають бути армії, що вже існують. Треба дивитися, як це працює на практиці,

– заявила глава європейської дипломатії.

Також Каллас наголосила, що військова справа потребує чіткої ієрархії командування, щоб у разі загрози "було зрозуміло, хто і кому віддає накази". Водночас формування нових військових структур може заплутати процес управлінні, особливо у "тяжкі часи".

Якщо ми створимо паралельні структури, це лише розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися,

– додала вона.

Об'єднана армія Європи: що відомо?