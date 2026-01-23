Про це розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Президент Зеленський наголосив, що базуватись майбутні об'єднані сили Європи можуть на Силах оборони України. Можливо це, адже українська армія здобула практичний бойовий досвід у повномасштабній війні.

Водночас, як зауважив Зеленський, для створення таких сил в Європі потрібні юридичні, бюрократичні та фінансові рішення. Наразі ж Україна зосереджена на фронті, тому "не має часу на це". Однак, запевнив президент, після завершення війни країна безумовно долучиться до структури.

Без української армії, без близько мільйона українців із досвідом війни, ці сили неможливі. Україна фактично стала тим світлофором, який зупинив російську воєнну машину,

– сказав Зеленський.

Він додав, що Європа вже зараз може готувати фінансування для збереження військового потенціалу. Важливо це, адже частина українських військових, за словами Зеленського, планує залишитися на службі й надалі.

Для того, щоб не втрачати їхній досвід, треба сильна фінансова підтримка цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Для цього потрібне джерело. Європа точно може це знайти,

– додав лідер України.

Створення об'єднаних сил Європи, на думку президента, можливе протягом 3 – 5 років, але залежить від політичної волі європейців. Водночас Росія нібито планує збільшити свою армію до 2,5 – 3 мільйонів людей до 2030 року, додав Зеленський.

Чи планують в ЄС створювати армію?