Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що може стати заміною НАТО?

У Європі дедалі більше стурбовані заявами президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Навіть Кір Стармер, зазвичай найстриманіший серед лідерів, назвав тарифні погрози американського лідера "неправильними".

Гренландська криза також змусила замислитися над питанням, як рухатися далі без Сполучених Штатів поруч.

Коаліція охочих починалася як ініціатива навколо України. Але вона створила дуже тісні зв'язки між ключовими людьми в столицях. Вони нарощували довіру й здатність працювати разом,

– сказав один із дипломатів.

Тепер формат "коаліції охочих" потенційно може стати основою для нового альянсу у сфері безпеки.

У листуванні з лідерами групи також фігурує Володимир Зеленський, що, за словами журналістів, додає ще одну цікаву ідею.

Як зазначають у Politico, Україна – це найбільш мілітаризована країна серед представлених, що володіє величезною армією, високотехнологічною індустрією виробництва безпілотників і великим досвідом ведення війни.

Якби до військової могутності України додали міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна сила коаліції охочих була б величезною і включала б як ядерні, так і неядерні держави,

– підсумували автори матеріалу.

