17 січня у своїй соцмережі Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти союзників Гренландії, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Яке "покарання" Трамп вигадав для країн Європи?

За словами президента США, починаючи з 1 лютого 2026 року на товари, які постачаються до США, з таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія буде накладене 10-відсоткове мито.

З 1 червня 2026 року це мито буде підвищено до 25%.

Водночас Трамп додав, що США відкриті до переговорів із Данією щодо Гренландії.

Крім того, американський лідер пообіцяв скасувати мита проти низки європейських країн, коли йому вдасться домовитися про купівлю Гренландії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію. На початку 2026 року президент США посилив цю свою риторику. Він наголосив, що приєднання острова до Сполучених Штатів Америки є питанням національної безпеки і безпеки світу загалом.

У Конгрес США навіть внесли законопроєкт, який дозволяє Трампу будь-яким шляхом анексувати Гренландію, зокрема військовим.