Про це американський лідер сказав під час круглого столу в Білому домі, повідомляє 24 Канал.

Чим цього разу погрожує Трамп?

Дональд Трамп нагадав, як погрожував європейським країнам митами на фармацевтичні препарати. За словами президента США, тепер він може вдатися до аналогічних дій у питанні Гренландії.

Я можу зробити це також для Гренландії. Я можу запровадити тарифи на країни, якщо вони не погодяться з Гренландією,

– заявив він.

Під час круглого столу Трамп наголосив, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам "для національної безпеки", тож він готовий "це зробити".

Цікаво! Аналітик Марк Тот зауважив, що спроба військового захоплення острова може стати справжньою пасткою для Трампа, оскільки це безпосередньо підірве принципи колективної оборони НАТО, поставить під сумнів довіру союзників і фактично поставить під загрозу існування Альянсу.

Як реагує Європа?