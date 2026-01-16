Об этом американский лидер сказал во время круглого стола в Белом доме, сообщает 24 Канал.

Читайте также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией

Чем на этот раз угрожает Трамп?

Дональд Трамп напомнил, как угрожал европейским странам пошлинами на фармацевтические препараты. По словам президента США, теперь он может прибегнуть к аналогичным действиям в вопросе Гренландии.

Я могу сделать это также для Гренландии. Я могу ввести тарифы против стран, если они не согласятся с Гренландией,

– заявил он.

Во время круглого стола Трамп отметил, что Гренландия нужна Соединенным Штатам "для национальной безопасности", поэтому он готов "это сделать".

Интересно! Аналитик Марк Тот отметил, что попытка военного захвата острова может стать настоящей ловушкой для Трампа, поскольку это непосредственно подорвет принципы коллективной обороны НАТО, поставит под сомнение доверие союзников и фактически поставит под угрозу существование Альянса.

Как реагирует Европа?