Об этом американский лидер сказал во время круглого стола в Белом доме, сообщает 24 Канал.
Чем на этот раз угрожает Трамп?
Дональд Трамп напомнил, как угрожал европейским странам пошлинами на фармацевтические препараты. По словам президента США, теперь он может прибегнуть к аналогичным действиям в вопросе Гренландии.
Я могу сделать это также для Гренландии. Я могу ввести тарифы против стран, если они не согласятся с Гренландией,
– заявил он.
Во время круглого стола Трамп отметил, что Гренландия нужна Соединенным Штатам "для национальной безопасности", поэтому он готов "это сделать".
Интересно! Аналитик Марк Тот отметил, что попытка военного захвата острова может стать настоящей ловушкой для Трампа, поскольку это непосредственно подорвет принципы коллективной обороны НАТО, поставит под сомнение доверие союзников и фактически поставит под угрозу существование Альянса.
Как реагирует Европа?
На фоне заявлений Трампа европейские страны НАТО активно усиливают военное присутствие в Гренландии. Первые военнослужащие начали прибывать на остров 15 января.
В частности, Германия отправила разведывательную группу из 13 военных Bundeswehr, которые будут находиться там несколько дней по приглашению Дании. Франция также уже разместила первую команду военных на острове.
На днях чиновники Дании и Гренландии провели личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Однако в ходе переговоров стороны не смогли преодолеть разногласия.