В то же время в Белом доме не считают армии Европы угрозой для планов Вашингтона. Об этом говорится в материале EuroNews, детали передает 24 Канал.
Как Европа готовится защищать Гренландию от США?
В четверг, 15 января 2026 года, военнослужащие из нескольких европейских государств начали прибывать в столицу Гренландии Нуук.
В частности, Германия отправила разведывательную группу из 13 военных Bundeswehr, которые будут находиться там несколько дней по приглашению Дании. Франция уже разместила первую команду военных на острове, а президент Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшее время туда прибудут дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы для участия в совместных учениях.
Швеция, Норвегия, Нидерланды, Эстония и другие союзники также подтвердили участие в этих мероприятиях, которые Дания описывает как тренировки и подготовку к усилению безопасности в Арктике.
По словам датского министра обороны, планируется создать большую и постоянную присутствие НАТО на острове в течение 2026, чтобы противодействовать потенциальным угрозам со стороны России и Китая.
Прибытие европейских военных произошло буквально через несколько часов после встречи в Белом доме, где министры иностранных дел Дании и Гренландии провели переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.
Датский министр Ларс Лекке Расмуссен назвал разговор откровенным, но констатировал "фундаментальное несогласие" относительно американских планов по Гренландии.
Заметьте! Дания настаивает, что остров "не продается", а любая попытка силового захвата станет концом НАТО. Стороны договорились создать рабочую группу для технических переговоров, которые будут проводиться каждые 2 – 3 недели.
Что на это говорят в США?
Президент Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что "что-то получится", и подчеркнул хорошие отношения с Данией, хотя не исключил никаких вариантов. Он повторил, что Гренландия критична для безопасности США, а Дания якобы не сможет противостоять России или Китаю самостоятельно.
Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт четко дала понять, что размещение европейских войск в Гренландии абсолютно не повлияет на планы Трампа по приобретению острова.
Это не меняет процесс принятия решений президента или его цель,
– подчеркнула она.
В то же время местные жители столицы страны Нуука и политики Гренландии выражают беспокойство, но одновременно надеются, что усиленное присутствие европейских союзников поможет сохранить статус-кво и защитить автономию острова.
Как обострение в Гренландии влияет на мировую геополитику?
Инициатива Дональда Трампа по приобретению или присоединению Гренландии к США может существенно изменить баланс сил в Арктике, создавая серьезные препятствия для России и Китая, а также заставляя европейские страны пересмотреть свою стратегию безопасности в регионе.
По словам украинского аналитика Валерия Клочко, такая агрессивная политика Вашингтона способна вытеснить Москву и Пекин из арктических акваторий, где они в последнее время наращивали присутствие. Это, по его мнению, станет мощным стимулом для Европы действовать гораздо решительнее в противодействии любым проявлениям агрессии.
В то же время аналитик Марк Тот предупреждает, что попытка военного захвата острова может стать настоящей ловушкой для Трампа, поскольку это напрямую подорвет принципы коллективной обороны НАТО, поставит под сомнение доверие союзников и фактически поставит под угрозу существование Альянса как такового.