Однако второй вариант станет настоящей ловушкой для самого президента США. Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики Марк Тот, отметив, что здесь говорится о его стратегии в отношении российско-украинской войны.

Смотрите также СМИ пишут, что США выводят часть войск с баз на Ближнем Востоке: что это может означать

Может ли Трамп силой захватить Гренландию?

Аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики отметил, что военный захват этой страны невозможен – это не то, чем должен заниматься Вашингтон, учитывая, что Гренландия принадлежит другому союзнику по НАТО – является автономной страной в составе Дании.

В то же время учитывая глобальное потепление северные морские потоки становятся опасными для США, которые должны их защищать. Однако Трамп может это преувеличивать – он склонен создавать давление, чтобы иметь рычаги влияния в переговорах.

Зеленский встречался в Париже с десятками европейских лидеров, чтобы обсудить соглашение о коллективной безопасности. И вот Трамп, основываясь на комментариях премьер-министра Дании Метте Фредериксен, разрушает еще одну коллективную организацию, то есть НАТО, угрожая ее территории. Это ловушка, которая не играет в пользу Трампу,

– подчеркнул Тот.

Он пояснил, что президент США должен осознать важную вещь – если он хочет достичь мира в Украине, нужны гарантии безопасности. А они могут работать только в случае коллективной обороны. Соответственно, он не может выступать за оборону Европы и одновременно подрывать ее попытками оставить Гренландию суверенитета от Дании.

Интересно! У Конгресс США внесли законопроект о аннексии Гренландии – он позволяет президенту принять любые меры для присоединения Гренландии к США.

Трамп хочет присоединить Гренландию к США: детали