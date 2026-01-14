Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о выводе войск США на Ближнем Востоке?

Американский чиновник анонимно сообщил о выводе части войск с ключевых баз в регионе в качестве "меры предосторожности" на фоне обострения региональной напряженности.

Это также подтвердил Катар, передает Euronews. Там заявили, что эти меры принимаются в рамках более широких усилий по реагированию на развитие региональной ситуации.

"Мы знаем, что любая эскалация будет иметь катастрофические последствия в регионе и за его пределами", – заявил представитель Министерства иностранных дел Маджед Аль Ансари, добавив, что Катар продолжает вести переговоры с региональными партнерами для поиска дипломатического решения.

В то же время в Reuters отметили, что пока нет никаких признаков немедленности по выводу войск, как это было за несколько часов до иранского ракетного удара в 2025 году.

Впрочем, двое европейских чиновников заявили, что военное вмешательство США в события, происходящих в Иране, выглядит вполне вероятным.

