Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о выводе войск США на Ближнем Востоке?
Американский чиновник анонимно сообщил о выводе части войск с ключевых баз в регионе в качестве "меры предосторожности" на фоне обострения региональной напряженности.
Это также подтвердил Катар, передает Euronews. Там заявили, что эти меры принимаются в рамках более широких усилий по реагированию на развитие региональной ситуации.
"Мы знаем, что любая эскалация будет иметь катастрофические последствия в регионе и за его пределами", – заявил представитель Министерства иностранных дел Маджед Аль Ансари, добавив, что Катар продолжает вести переговоры с региональными партнерами для поиска дипломатического решения.
В то же время в Reuters отметили, что пока нет никаких признаков немедленности по выводу войск, как это было за несколько часов до иранского ракетного удара в 2025 году.
Впрочем, двое европейских чиновников заявили, что военное вмешательство США в события, происходящих в Иране, выглядит вполне вероятным.
Другие новости о ситуации в Иране
Ввиду вывода войск, США могут атаковать Иран в ближайшее время. Возможно, в течение следующих 24 часов. Масштабы и сроки атаки пока неизвестны.
Накануне Трамп призвал американцев и союзников США покинуть территорию Иран. Он объявил, что помощь иранскому народу "уже в пути".
В то же время в Иране уже погибло огромное количество людей. Реальные цифры могут достигать от 12 до 20 тысяч человек.