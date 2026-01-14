Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про виведення військ США на Близькому Сході?

Американський чиновник анонімно повідомив про виведення частини військ з ключових баз у регіоні як "запобіжний захід" на тлі загострення регіональної напруженості.

Це також підтвердив Катар, передає Euronews. Там заявили, що ці заходи вживаються у межах ширших зусиль щодо реагування на розвиток регіональної ситуації.

"Ми знаємо, що будь-яка ескалація матиме катастрофічні наслідки в регіоні та за його межами", – заявив речник Міністерства закордонних справ Маджед Аль Ансарі, додавши, що Катар продовжує вести переговори з регіональними партнерами для пошуку дипломатичного рішення.

Водночас у Reuters зазначили, що наразі не має жодних ознак негайності щодо виведення військ, як це було за кілька годин до іранського ракетного удару у 2025 році.

Втім, двоє європейських чиновників заявили, що військове втручання США у події, що відбуваються в Ірані, виглядає цілком ймовірним.

