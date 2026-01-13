Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social та Sky News.

Що сказав Трамп про Іран?

Трамп назвав іранських протестувальників патріотами. Він закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".

Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну… Допомога вже на підході,
– заявив американський президент.

Про яку саме допомогу йдеться, Трамп не уточнив.

"Вам доведеться це самим зрозуміти", – лиш сказав він.

Американський президент також оголосив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, аж допоки в Ірані не припиняться "безглузді вбивства" протестувальників.

Він також зазначив, що ніхто не зміг надати точну інформацію про кількість жертв репресій.

Ми, ймовірно, дізнаємося про це у найближчі 24 години. Я думаю, це дуже багато,
– сказав Трамп.

Як реагує Іран?

  • Днями Іран попередив, що США та Ізраїль, що вони стануть "законними цілями", якщо застосують силу для захисту протестувальників.

  • 13 січня погрози продовжилися. Тегеран пригрозив США "незабутнім уроком" у разі військового удару. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що країна "готова до війни, але також і до діалогу".

  • Ще раніше спадковий принц Ірану закликав Трампа втрутитися в ситуацію у країні. Саме після цього президент США погодився допомогти та додав, що "Іран дивиться у бік свободи, можливо, як ніколи раніше".