Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social та Sky News.

Що сказав Трамп про Іран?

Трамп назвав іранських протестувальників патріотами. Він закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".

Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну… Допомога вже на підході,

– заявив американський президент.

Про яку саме допомогу йдеться, Трамп не уточнив.

"Вам доведеться це самим зрозуміти", – лиш сказав він.

Американський президент також оголосив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, аж допоки в Ірані не припиняться "безглузді вбивства" протестувальників.

Він також зазначив, що ніхто не зміг надати точну інформацію про кількість жертв репресій.

Ми, ймовірно, дізнаємося про це у найближчі 24 години. Я думаю, це дуже багато,

– сказав Трамп.

Як реагує Іран?