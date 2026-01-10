Попри жорстоке придушення з боку силовиків, мільйони людей продовжують виходити на вулиці, виступаючи проти режиму аятоли, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про події в Ірані?

10 січня у власній соцмережі Дональд Трамп зробив пост, присвячений подіям в Ірані.

Іран дивиться у бік свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти,

– йдеться у повідомленні американського президента.

До слова, президент США раніше попереджав Тегеран, що вдасться до жорстких дій у разі силового придушення протестів, зокрема вбивства мирних людей.

Як пише Clash Report, в адміністрації Трампа обговорювали можливі дії на випадок потреби атакувати Іран, щоб реалізувати його попередження. Серед варіантів розглядали масштабний авіаудар по кількох військових об'єктах Ірану. Водночас остаточного рішення немає, і підготовку до удару – перекидання техніки чи військ – не розпочато.

Що цьому передувало?

У суботу спадковий принц Ірану Реза Пахлаві звернувся до Трампа із закликом втрутитись в ситуацію в Ірані.

Пахлаві зазначив, що влада стріляє по протестувальників. Крім того, у країні повністю вимкнені зв'язок та інтернет. Режим Алі Хаменеї використовує інформаційну ізоляцію, щоб приховати жорстоке придушення протестів та насильства проти демонстрантів.

Я прошу вас про допомогу. Ви довели, і я знаю, що Ви є людиною миру і людиною слова. Будь ласка, будьте готові втрутитися, щоб допомогти народу Ірану,

– йдеться у заяві принца.

Довідка: Реза Пахлаві – це син останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві, який правив країною до Ісламської революції 1979 року. Після повалення шаха та приходу до влади ісламського режиму його родина змушена була виїхати з Ірану. Формально він вважається спадкоємцем іранського трону, хоча Іран нині є ісламською республікою, а монархії не існує. Живе у вигнанні, переважно у США. Виступає як опозиційний політик, критикує нинішню владу Ірану та закликає до світської, демократичної держави.

