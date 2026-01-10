Про це пише 24 Канал із посиланням на ZN.UA.

Про що Трампа просив принц Ірану?

У суботу, 10 січня, спадковий принц Ірану Реза Пахлаві звернувся до президента США Дональда Трампа.

Принц закликав американського лідера втрутитись в ситуацію в Ірані на тлі масових антиурядових протестів. Мільйони іранців вийшли на вулиці, попри застосування проти них бойової зброї з боку силовиків.

"Сьогодні вони стикаються не тільки з кулями, але і з повним відключенням зв'язку. Немає інтернету. Немає стаціонарного телефонного зв'язку", – написав Пахлаві.

Принц вважає, що режим лідера Алі Хаменеї використовує інформаційну ізоляцію, щоб приховати жорстоке придушення протестів та насильства проти демонстрантів.

Він наголосив, що вчора, 9 січня, іранці змогли вийти на вулиці та чинити опір чисельністю. Дії силових структур також змогла стримати міжнародна підтримка, зокрема жорстка риторика США. Тож Пахлаві вчергове звернувся за підтримкою до президента Трампа.

Я прошу вас про допомогу. Ви довели, і я знаю, що Ви є людиною миру і людиною слова. Будь ласка, будьте готові втрутитися, щоб допомогти народу Ірану,

– наголосив принц.

Що цьому передувало?

Іран уже понад два тижні палає через антиурядові протести. Демонстранти щоразу виходять на вулиці попри жорстке насильницьке придушення з боку силовиків. До акцій долучилися навіть міста, які раніше вважалися лояльними до чинного режиму, зокрема Кум в центральній частині Ірану та Мешхед на північному сході.

Спадкоємець трону династії Пехлеві, Реза Пехлеві, закликав громадян щодня виходити на вулиці та відстоювати громадські простори із прапорами та національною символікою. "Наша мета – не просто вийти на вулиці, мета – підготуватися до захоплення та утримання центрів міст", – наголосив принц.

Водночас Трамп заявив, що попередив керівництво Ірану про жорсткі наслідки в разі силового придушення протестів. Мовляв, якщо верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддасть наказ стріляти по демонстрантах та вбивати мирних людей, то США втрутяться та завдадуть болючих ударів у відповідь. Також американський лідер додав, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій.