Несмотря на жестокое подавление со стороны силовиков, миллионы людей продолжают выходить на улицы, выступая против режима аятоллы, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о событиях в Иране?

10 января в собственной соцсети Дональд Трамп сделал пост, посвященный событиям в Иране.

Иран смотрит в сторону свободы, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь,

– говорится в сообщении американского президента.

К слову, президент США ранее предупреждал Тегеран, что прибегнет к жестким действиям в случае силового подавления протестов, в частности убийства мирных людей.

Как пишет Clash Report, в администрации Трампа обсуждали возможные действия на случай необходимости атаковать Иран, чтобы реализовать его предупреждение. Среди вариантов рассматривали масштабный авиаудар по нескольким военным объектам Ирана. В то же время окончательного решения нет, и подготовка к удару – переброски техники или войск – не начата.

Что этому предшествовало?

В субботу наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к Трампу с призывом вмешаться в ситуацию в Иране.

Пахлави отметил, что власти стреляют по протестующим. Кроме того, в стране полностью отключены связь и интернет. Режим Али Хаменеи использует информационную изоляцию, чтобы скрыть жестокое подавление протестов и насилия против демонстрантов.

Я прошу вас о помощи. Вы доказали, и я знаю, что Вы являетесь человеком мира и человеком слова. Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана,

– говорится в заявлении принца.

Справка: Реза Пахлави – это сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, который правил страной до Исламской революции 1979 года. После свержения шаха и прихода к власти исламского режима его семья вынуждена была уехать из Ирана. Формально он считается наследником иранского трона, хотя Иран сейчас является исламской республикой, а монархии не существует. Живет в изгнании, преимущественно в США. Выступает как оппозиционный политик, критикует нынешнюю власть Ирана и призывает к светскому, демократическому государству.

Последние новости о событиях в Иране