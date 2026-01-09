Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что силы США преследовали один танкер 2 недели. Оба судна перевозили вооружение с поддержкой Ирана.
Нюансы захвата российских танкеров
По словам военного эксперта, американцы могли следить за танкером Marinera уже долгое время. Судно осуществляло трафик российского оружия через Иран и Каспийское море. Оно могло перевозить в Венесуэлу очень опасное вооружение – противокорабельные ракеты для Су-30.
Думаю, именно так и было, ведь именно этот танкер взяли под контроль американцы. Они отгоняли его от берегов Венесуэлы 2 недели и поймали возле Исландии с помощью Великобритании. Это целая военная операция,
– сказал он.
Свитан отметил, что в России остались еще 10 судов, которые "не заинтересовали" силы Соединенных Штатов. Американцам были нужны именно Marinera и Sophia, которые перевозили военный груз.
"Это удар и пощечина по России, Путин подавлен. Будем следить, как дальше будут разворачиваться события. Операция постепенная – сначала работала разведка, потом береговая охрана, которая провалила задачу, и началась военная операция с применением авиации НАТО", – сказал он.
Заметьте! В то же время военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко предположил, что американцы не так хотели надавить этой операцией на Путина, как доказать, что они готовы защищать свои интересы в регионе, где они стремятся доминировать исторически.
Операция захвата танкеров: интересные детали
- Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Marinera притворялся российским, чтобы избежать правосудия США, то есть санкций. Хотя танкер принадлежит к так называемому теневому флоту, но на борту нефти не было.
- На этом же танкере был экипаж, который теперь США могут отдать под суд. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что суд уже выдал ордера на арест.
- Судна захватили на основании ордера, выданного федеральным судом США. Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что "блокада санкционной венесуэльской нефти остается в силе – в любой точке мира".