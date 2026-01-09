Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что силы США преследовали один танкер 2 недели. Оба судна перевозили вооружение с поддержкой Ирана.

Нюансы захвата российских танкеров

По словам военного эксперта, американцы могли следить за танкером Marinera уже долгое время. Судно осуществляло трафик российского оружия через Иран и Каспийское море. Оно могло перевозить в Венесуэлу очень опасное вооружение – противокорабельные ракеты для Су-30.

Думаю, именно так и было, ведь именно этот танкер взяли под контроль американцы. Они отгоняли его от берегов Венесуэлы 2 недели и поймали возле Исландии с помощью Великобритании. Это целая военная операция,

– сказал он.

Свитан отметил, что в России остались еще 10 судов, которые "не заинтересовали" силы Соединенных Штатов. Американцам были нужны именно Marinera и Sophia, которые перевозили военный груз.

"Это удар и пощечина по России, Путин подавлен. Будем следить, как дальше будут разворачиваться события. Операция постепенная – сначала работала разведка, потом береговая охрана, которая провалила задачу, и началась военная операция с применением авиации НАТО", – сказал он.

Заметьте! В то же время военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко предположил, что американцы не так хотели надавить этой операцией на Путина, как доказать, что они готовы защищать свои интересы в регионе, где они стремятся доминировать исторически.

Операция захвата танкеров: интересные детали