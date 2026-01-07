Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 7 января.

Смотрите также Теневой флот – под прицелом: почему США захватывают танкеры и какая связь с Россией и Венесуэлой

Что говорят в Белом доме о суде над экипажем танкера Marinera?

Кэролайн Левитт сказала, что Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности, в координации с Министерством войны, объявили о захвате танкера Marinera (Bella) I 7 января. Судно задержали за нарушение санкций США.

"Судно сегодня утром было захвачено в Северной Атлантике в соответствии с ордером, выданного федеральным судом США после отслеживания. Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило санкционную нефть, и Соединенные Штаты Америки при президенте Дональде Трампе не собираются этого терпеть", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, представитель администрации президента США добавила, что суд выдал ордера на арест и на экипаж судна Marinera (Bella) I.

То есть экипаж (танкера – 24 Канал) теперь подлежит судебному преследованию за нарушение федерального законодательства. И они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого преследования, если это будет необходимо,

– подчеркнула Левитт.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметила, что танкер Marinera "не принадлежит ни одной стране и шел под фальшивым флагом".

Что известно о захвате США двух танкеров?