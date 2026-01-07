Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 7 января.
Что говорят в Белом доме о суде над экипажем танкера Marinera?
Кэролайн Левитт сказала, что Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности, в координации с Министерством войны, объявили о захвате танкера Marinera (Bella) I 7 января. Судно задержали за нарушение санкций США.
"Судно сегодня утром было захвачено в Северной Атлантике в соответствии с ордером, выданного федеральным судом США после отслеживания. Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило санкционную нефть, и Соединенные Штаты Америки при президенте Дональде Трампе не собираются этого терпеть", – заявила пресс-секретарь Белого дома.
Кроме того, представитель администрации президента США добавила, что суд выдал ордера на арест и на экипаж судна Marinera (Bella) I.
То есть экипаж (танкера – 24 Канал) теперь подлежит судебному преследованию за нарушение федерального законодательства. И они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого преследования, если это будет необходимо,
– подчеркнула Левитт.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметила, что танкер Marinera "не принадлежит ни одной стране и шел под фальшивым флагом".
Что известно о захвате США двух танкеров?
Соединенные Штаты 7 января захватили два нефтяных танкера Marinera (Bella) и Sophia. Они были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти.
Операции по задержанию танкеров проводились в Северной Атлантике и Карибском море. Танкер Marinera шел под флагом России.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что на танкере Marinera находились граждане их страны. В министерстве требуют возвращения своих граждан и обеспечения их прав согласно международным нормам.