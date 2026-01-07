Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 7 січня.
Дивіться також Тіньовий флот – під прицілом: чому США захоплюють танкери та який зв'язок з Росією та Венесуелою
Що кажуть у Білому домі про суд над екіпажем танкера Marinera?
Керолайн Левітт сказала, що Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки, у координації з Міністерством війни, оголосили про захоплення танкера Marinera (Bella) I 7 січня. Судно затримали за порушення санкцій США.
"Судно сьогодні вранці було захоплено в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США після відстеження. Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило санкційну нафту, і Сполучені Штати Америки за президента Дональда Трампа не збираються цього терпіти", – заявила речниця Білого дому.
Окрім того, представниця адміністрації президента США додала, що суд видав ордери на арешт і на екіпаж судна Marinera (Bella) I.
Тобто екіпаж (танкера – 24 Канал) тепер підлягає судовому переслідуванню за порушення федерального законодавства. І їх буде доставлено до Сполучених Штатів для такого переслідування, якщо це буде необхідно,
– наголосила Левітт.
Окрім того, речниця Білого дому наголосила, що танкер Marinera "не належить жодній країні та йшов під фальшивим прапором".
Що відомо про захоплення США двох танкерів?
Сполучені Штати 7 січня захопили два нафтові танкери Marinera (Bella) та Sophia. Вони були пов'язані з Венесуелою та підозрювалися у перевезенні підсанкційної нафти.
Операції із затримання танкерів проводилися у Північній Атлантиці та Карибському морі. Танкер Marinera йшов під прапором Росії.
У МЗС Росії, своєю чергою, заявили, що на танкері Marinera перебували громадяни їхньої країни. У міністерстві вимагають повернення своїх громадян і забезпечення їх прав згідно з міжнародними нормами.