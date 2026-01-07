Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Що відомо про захоплення США танкерів Marinera та Sophia?

Крісті Ноем написала, що 7 січня Берегова охорона армії США провела 2 ретельно скоординовані операції, послідовно здійснивши висадку на 2 танкери тіньового флоту: один у Північній Атлантиці, а інший – у міжнародних водах поблизу Карибського басейну.

Обидва судна – моторний танкер Marinera (Bella) I та моторний танкер Sophia – або востаннє швартувалися у Венесуелі, або прямували до неї,

– зазначила очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США.

Вона також наголосила, що сама висадка на борт обох кораблів тривала протягом кількох годин.

Ноем зауважила, що моторний танкер Marinera (Bella) I, вже тижнями намагається уникнути потрапляння під контроль Берегової охорони армії США, змінюючи для цього прапор і назву на корпусі.

"Героїчний екіпаж USCGC Munro переслідував це судно у відкритому морі. Світові злочинці попереджені. Ви можете тікати, але не сховатися. Ми ніколи не поступимося своєю місією захищати американський народ і припиняти фінансування наркотероризму, де б ми його не знаходили, і крапка", – написала Крісті Ноем.

Також американська міністерка показала, як американські військові захоплювали судна Marinera (Bella) I та Sophia.

Як проходила операція США із захоплення нафтових танкерів Marinera (Bella) I та Sophia / Відео з акаунту Крісті Ноем у соцмережі Х

Захоплення танкера Marinera (Bella) I підтвердило також і Європейське командування ЗС США. Там наголосили, що судно було затримано за порушення американських санкцій.

Полювання на судно, яке перевозить підсанкційну іранську або венесуельську нафту, тривало близько 2 тижнів.

Від початку американської операції Bella I, який належав до тіньового флоту Венесуели, але ходив під прапором Панами, змінив прапор на російський. Судно також стало називатися Marinera.

Журналіст Fox News Лукас Томлінсон, своєю чергою, повідомив, що американські війська вийшли на борт цього санкціонованого нафтового танкера між Ісландією та Британськими островами ще до того, як туди встигли прибути російські військові кораблі та підводний човен.

Глава Пентагону Піт Гегсет зазначив, що затримання судна Marinera (Bella) I у Північній Атлантиці пов'язане із блокадою перевезень венесуельської нафти.