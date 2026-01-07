Про це інформує 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про захоплення нафтового танкера?

Вдень 7 січня стало відомо, що американський десант та Берегова охорона проводять операцію із захоплення нафтового танкера "Марінера", який, ймовірно, пов'язаний із Венесуелою. Понад два тижні берегова охорона США переслідувала судно в Атлантичному океані.

Американські чиновники припускають, що кроки можуть посилити напруженість у відносинах між США та Росією.

Нагадаємо, нафтовий танкер, раніше відомий як Bella 1, офіційно зареєстрований в Росії під назвою "Marinera". До цього, танкер був зареєстрований у Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах. Судно належить турецькій компанії та є частиною так званого "тіньового флоту", що перевозить підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

Це не перший танкер, який зазнає тиску Берегової охорони США – він є частиною масштабної кампанії Дональда Трампа, спрямованої проти Венесуели. Фактично основною причиною затримання є санкційні обмеження Штатів на нафтові поставки з Венесуели та прагнення контролювати судна, пов'язані із цією країною.

