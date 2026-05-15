Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти Росії розтрощили ЗСУ?

Вночі 15 травня під прицілом українських дронів опинилась низка важливих об'єктів противника – від НПЗ до флоту.

У російській Рязані було атаковано нафтопереробний завод "Рязанський". Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа. У Генштабі наголосили, що він входить до числа найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Річна потужність цього НПЗ сягає приблизно 17 мільйонів тонн нафти, а серед основної продукції – бензин, дизель та реактивне пальне для забезпечення окупаційних військ для війни в Україні.

Ще однією важливою ціллю дронів стали малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспійск". Разом із тим, було уражено склади боєприпасів противника у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області.

Також на Луганщині під атаку БпЛА потрапив склад матеріально-технічних засобів у Райгородці. Водночас на Донеччині, у Дмитрівці, оборонці уразили склад засобів РЕБ противника.

Сили оборони атакують НПЗ "Рязанський"