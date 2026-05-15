Люди також повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА, яскраві спалахи в небі та активну роботу російської ППО. Про це активно пишуть росмедіа. Відстежує ситуацію в країні-агресорці й телеграм-канал Supernova+.

Що відомо про атаку на Рязань?

Після серії вибухів у кількох районах міста виникли пожежі та сильне задимлення. Згодом стало відомо, що уламки одного зі збитих безпілотників впали на житлову багатоповерхівку.

Унаслідок цього в будинку почалася пожежа, повилітали десятки вікон і віконних рам, а також пошкоджено автомобілі, припарковані поруч.

За останніми даними, унаслідок нічної атаки загинули 3 людини, ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих є діти. Також пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки та територію одного з промислових підприємств міста, куди нібито просто впали уламки дронів.

Судячи з фотографій, які поширюють у мережі, та даних моніторингових спільнот, прилетіло по місцевому НПЗ. Над об'єктом підіймався стовп чорного диму, там же спалахнула масштабна пожежа. До того ж, місцеві повідомляли, що в місті падав нафтовий дощ, що свідчить про викид нафтопродуктів в атмосферу після ударів по НПЗ.

Важливо! Рязанський нафтопереробний завод – це одне з найбільших підприємств у Росії, що належить "Роснефти". Завод переробляє понад 18 мільйонів тонн нафти на рік, виробляючи паливо для центру країни та забезпечуючи ВПК ворога. Так, об'єкт став постійною ціллю атак.

Наразі на місцях ударів триває ліквідація наслідків атаки. Рятувальники та комунальні служби розбирають пошкоджені конструкції, а мешканців постраждалих будинків евакуюють у безпечні місця.

Яка ситуація в Єйську й Таганрозі?

Тим часом повідомлення про роботу ППО та вибухи надходили й з інших регіонів країни-агресорки. Зокрема, мешканці Таганрога Ростовської області та Єйська Краснодарського краю також заявляли про нічні атаки дронів.

У Єйську після вибухів над містом здійнявся дим у районі військового аеродрому. За даними OSINT-аналітиків ASTRA, фото, опубліковані очевидцями, були зроблені приблизно за кілометр від меж аеродрому.



У Єйську, імовірно, вдарили по аеродрому / Фото Astra

На цьому об'єкті базується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМС Росії. Там також розташований комплекс НИТКА – спеціальна наземна система, що імітує палубу авіаносця та використовується для тренувань палубної авіації.

Де ще вибухало в Росії останнім часом та які наслідки принесли атаки БпЛА?

12 травня в Оренбурзі місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і задимлення. За їхніми словами, йшлося про ймовірну атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. В аеропорту міста навіть увели план "Килим", який передбачає обмеження або призупинення польотів.

Не можна не згадати й те, що українські безпілотники завдали кількох ударів по нафтопереробному заводу в російській Пермі. У результаті атак підприємство повністю зупинило роботу. За попередніми даними, відновлювальні роботи можуть зайняти кілька тижнів через характер пошкоджень.

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що Україна здатна досягти перемоги у війні, якщо зосередиться на руйнуванні саме російського експортного потенціалу нафти й газу.

Він підкреслює, що для цього також необхідні сильні Збройні сили України, ефективна система мобілізації та розвиток власної оборонної промисловості.