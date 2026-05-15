Люди также сообщали о характерных звуках пролета БПЛА, яркие вспышки в небе и активную работу российской ПВО. Об этом активно пишут росмедиа. Отслеживает ситуацию в стране-агрессоре и телеграмм-канал Supernova+.

Что известно об атаке на Рязань?

После серии взрывов в нескольких районах города возникли пожары и сильное задымление. Впоследствии стало известно, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на жилую многоэтажку.

Вследствие этого в доме начался пожар, вылетели десятки окон и оконных рам, а также повреждены автомобили, припаркованные рядом.

По последним данным, в результате ночной атаки погибли 3 человека, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Также повреждены два многоэтажных жилых дома и территория одного из промышленных предприятий города, куда якобы просто упали обломки дронов.

Судя по фотографиям, которые распространяют в сети, и данных мониторинговых сообществ, прилетело по местному НПЗ. Над объектом поднимался столб черного дыма, там же вспыхнул масштабный пожар. К тому же, местные сообщали, что в городе падал нефтяной дождь, что свидетельствует о выбросе нефтепродуктов в атмосферу после ударов по НПЗ.

Важно! Рязанский нефтеперерабатывающий завод – это одно из крупнейших предприятий в России, принадлежащее "Роснефти". Завод перерабатывает более 18 миллионов тонн нефти в год, производя топливо для центра страны и обеспечивая ВПК врага. Так, объект стал постоянной целью атак.

Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий атаки. Спасатели и коммунальные службы разбирают поврежденные конструкции, а жителей пострадавших домов эвакуируют в безопасные места.

Какая ситуация в Ейске и Таганроге?

Между тем сообщения о работе ПВО и взрывах поступали и из других регионов страны-агрессора. В частности, жители Таганрога Ростовской области и Ейска Краснодарского края также заявляли о ночных атаках дронов.

В Ейске после взрывов над городом поднялся дым в районе военного аэродрома. По данным OSINT-аналитиков ASTRA, фото, опубликованные очевидцами, были сделаны примерно в километре от границ аэродрома.



В Ейске, предположительно, ударили по аэродрому / Фото Astra

На этом объекте базируется 859-й Центр боевого применения и переобучения летного состава морской авиации ВМС России. Там также расположен комплекс НИТКА – специальная наземная система, имитирующая палубу авианосца и используемая для тренировок палубной авиации.

Где еще взрывалось в России в последнее время и какие последствия принесли атаки БпЛА?

12 мая в Оренбурге местные жители сообщали о серии взрывов и задымлениях. По их словам, речь шла о вероятной атаке беспилотников и работу систем противовоздушной обороны. В аэропорту города даже ввели план "Ковер", который предусматривает ограничение или приостановление полетов.

Нельзя не вспомнить и то, что украинские беспилотники нанесли несколько ударов по нефтеперерабатывающему заводу в российской Перми. В результате атак предприятие полностью остановило работу. По предварительным данным, восстановительные работы могут занять несколько недель из-за характера повреждений.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина способна достичь победы в войне, если сосредоточится на разрушении именно российского экспортного потенциала нефти и газа.

Он подчеркивает, что для этого также необходимы сильные Вооруженные силы Украины, эффективная система мобилизации и развитие собственной оборонной промышленности.