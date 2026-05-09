Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал генерал Бен Ходжес. Экс-командующий американских сил в Европе раскрыл, как Украина может одолеть Россию.

Смотрите также Вопрос нескольких дней: эксперты разобрали, что готовит Россия и как может использовать перемирие

Как Украина может победить Россию?

По словам, отставного офицера Армии США, путь к победе Украины пролегает через уничтожение экспортного потенциала России в нефти и газе.

Ходжес убежден: если Россия не сможет продавать энергоносители Китаю, Турции, Индии или другим странам, ей будет значительно сложнее продолжать войну.

Поэтому Украина действует в правильном направлении. Европейские страны, по мнению генерала, в свою очередь должны больше вкладывать денег в развитие украинских дальнобойных высокоточных возможностей.

Бен Ходжес считает, что Украина вряд ли станет членом НАТО в ближайшей перспективе, хотя одновременно надеется на скорейшее вступление нашей страны в ЕС.

Он отмечает, что независимо от международных гарантий, Украина должна сама обеспечивать свою безопасность. По его мнению, это возможно только через сильную армию, эффективную систему мобилизации по образцу Финляндии или Израиля и развитие собственной оборонной промышленности, чтобы не зависеть критически от внешних поставок.

Отдельно генерал подчеркивает важность разведки, которая должна привлекать к ответственности российских военных за военные преступления, создавая для них постоянное ощущение угрозы преследования.

Также Ходжес отмечает, что после завершения войны ключевым будет активное привлечение общества к государственным процессам, ведь украинцы, которые воевали или потеряли близких, не примут возвращение к старым моделям страны.

Украина продолжает подрывать экспортный потенциал России

Последние месяцы Украина чуть ли не ежедневно бьет по ключевым российским НПЗ и другой нефтяной и газовой логистике оккупантов как во вражеском тылу, так и за его пределами.

Так, ночью 8 мая российскую Пермь в третий раз за 9 дней атаковали дроны. По данным СБУ, под удар снова попали нефтеперерабатывающий завод "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Пермь". Эти объекты важны для поставки горючего российской армии, поэтому их поражение влияет на военную логистику оккупантов.

5 мая Украина атаковала дронами Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. По данным Reuters, предприятие после удара фактически остановило работу: повреждены 3 из 4 установок первичной переработки нефти. Завод является одним из крупнейших в России и важным поставщиком топлива, в частности для армии.

По словам эксперта по энергетике Бориса Додонова из Киевской школы экономики, серия ударов по крупным российским нефтяным терминалам – в частности Усть-Луге, Приморске и Новороссийске – в конце марта и в начале апреля стоила России около 2,2 миллиарда долларов потерь. Из-за атаки порты несколько дней простаивали или работали с перебоями, что сократило экспорт нефти.

Додонов отмечает, что новые удары по НПЗ еще больше увеличивают убытки: например, повреждение завода "Роснефти" в Туапсе может стоить до 5 миллиардов долларов и даже потребовать его перестройки.

В то же время, как объясняет эксперт, несмотря на потери, доходы России от нефти иногда растут из-за колебаний мировых цен, но украинские атаки все равно уменьшают объемы экспорта и добычи.

Отдельно исследователь Гарварда Крейг Кеннеди отмечает, что удары по инфраструктуре уже заставили российские компании сократить добычу на сотни тысяч баррелей, ведь повреждения касаются как НПЗ, так и трубопроводов и резервуаров.

По данным украинской разведки, экспортные потери России в ключевых портах достигают от 13% до 43%, и эти показатели могут быть даже заниженными.