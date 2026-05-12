Об этом сообщает телеграмм-канал Exilenova+.
Что известно о взрывах в Оренбурге?
Жители Оренбурга 12 мая сообщали о серии взрывов в городе и работе систем противовоздушной обороны.
В сети также начали распространяться видео, на которых видно дым над городом. Официальные власти ранее предупредили об угрозе беспилотников в регионе.
Кроме того, в аэропорту Оренбурга ввели режим "Ковер". Такой режим в России обычно вводят во время угрозы воздушной атаки или фиксации неизвестных объектов в небе. В это время могут временно ограничивать полеты гражданской авиации.
Сейчас российские власти не сообщали о последствиях вероятной атаки или возможных повреждениях.
Стоит заметить, что Оренбург расположен примерно за 1200 – 1500 километров от границы Украины в зависимости от конкретной точки отсчета. Например, расстояние от Оренбурга до Харькова составляет ориентировочно более 1400 километров, а до Киева – около 1800 километров.
Город расположен вблизи границы России с Казахстаном, на юго-востоке страны. Из-за такого значительного расстояния сообщения о взрывах или атаках дронов в Оренбурге привлекают особое внимание российских медиа и местных властей.
Где еще было громко?
В Челябинске местные жители сообщили о дыме в районе цинкового завода. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу из-за опасности беспилотников, из-за чего в соцсетях начали предполагать возможную атаку БпЛА.
Пожар в Челябинске / Фото Exilenova+
Впрочем позже российское МЧС заявило, что пожар не связан с беспилотниками. По официальной версии, на открытой территории загорелся картон.
В ведомстве заверили, что угрозы для местных жителей нет, а огонь якобы не распространится на другие объекты. Сейчас независимого подтверждения причин пожара нет.
Также в Перми в очередной раз сообщают о взрывах и масштабном пожаре. Местные жители публикуют в соцсетях кадры густого дыма, который видно из разных районов города.
Возгорание в Перми / Фото росСМИ
Очевидцы сообщают о громких звуках, похожих на взрывы. В то же время официально пока не подтверждено, связан ли инцидент с возможной атакой беспилотников.
Что известно о последних атаках по России?
СБУ совместно с Силами обороны 5 мая нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России в Ленинградской области. Под поражение попали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Кириши". В результате атаки зафиксировано попадание по ключевым установкам и резервуарам, продолжаются пожары.
Ночью 8 мая Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке. Кроме дронов, туда могли наведаться, в частности, ракеты "Нептун". Этот российский город является неким военным хабом, поэтому в Ростове есть множество интересных целей для Сил обороны.
Кроме того, 8 мая Украина уже в третий раз атаковала важные объекты в Перми – НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию. На НПЗ вспыхнула установка атмосферно-вакуумной трубчатки, а на нефтеперекачивающей станции поражен резервуар.