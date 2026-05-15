Силы обороны продолжают системную работу по снижению потенциала противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об украинских ударах 14 мая?

В Генштабе рассказали, какие именно цели были уничтожены на оккупированных территориях в ночь на 14 мая 2026 года:

мобильный комплекс связи “Редут-2УС” в районе Фроловского в Донецкой области;

узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области;

склад материально-технических средств противника в Перевальном в Крыму;

ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

Также украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс “Тор” в районе Старого Оскола и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы “Ястреб” в районе Новоселовки Белгородской области России.

В Генеральном штабе заявили, что Силы обороны Украины продолжают системную работу по снижению возможностей противника в сфере управления войсками, противовоздушной обороны, логистики и технического обеспечения.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, что самой эффективной стратегией для нашей страны сейчас является системное уничтожение ресурсов и логистики противника. Военный эксперт обратил внимание на дальнобойные удары по российским тылам, которые регулярно осуществляются с августа 2025 года. По его оценке, Украина уже имеет достаточно дронов и других средств поражения, чтобы постепенно парализовать значительную часть российской экономической инфраструктуры, особенно в европейской части страны.

Последние украинские удары по врагу

Силы обороны Украины 12 – 13 мая нанесли удары по важным объектам россиян. Были поражены нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" и нефтеперерабатывающий завод "Ярославский".

В Оренбурге, что в 1500 километрах от Украины, 12 мая произошли взрывы и задымление, местные жители сообщали об атаке беспилотников и работе систем ПВО. Президент Украины признал удары по Оренбургу, целью которых была газовая промышленность. Зеленский отметил, что эти удары являются ответом на продолжение атак России по Украине после предложения перемирия.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала арсенала ГРАУ "Кедровка" и двух предприятий по производству взрывчатки в России. Поражения произошли на объектах в Свердловской и Брянской областях, включая "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске и предприятие в городе Сельцо.