Сили оборони продовжують системну роботу зі зниження потенціалу противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про українські удари 14 травня?

У Генштабі розповіли, які саме цілі були знищені на окупованих територіях в ніч на 14 травня 2026 року:

мобільний комплекс зв’язку “Редут-2УС” у районі Фролівського на Донеччині;

вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області;

склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному в Криму;

ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.

Також українські військові уразили зенітний ракетний комплекс “Тор” у районі Старого Оскола та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Ястреб” у районі Новосьоловки Бєлгородської області Росії.

У Генеральному штабі заявили, що Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження спроможностей противника у сфері управління військами, протиповітряної оборони, логістики та технічного забезпечення.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан пояснив, що найефективнішою стратегією для нашої країни зараз є системне знищення ресурсів і логістики противника. Військовий експерт звернув увагу на далекобійні удари по російських тилах, які регулярно здійснюються з серпня 2025 року. За його оцінкою, Україна вже має достатньо дронів та інших засобів ураження, щоб поступово паралізувати значну частину російської економічної інфраструктури, особливо в європейській частині країни.

Останні українські удари по ворогу

Сили оборони України 12 – 13 травня завдали ударів по важливих об'єктах росіян. Було уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" і нафтопереробний завод "Ярославський".

В Оренбурзі, що за 1500 кілометрів від України, 12 травня відбулися вибухи та задимлення, місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників та роботу систем ППО. Президент України визнав удари по Оренбургу, ціллю яких була газова промисловість. Зеленський зазначив, що ці удари є відповіддю на продовження атак Росії по Україні після пропозиції перемир'я.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ "Кедровка" та двох підприємств з виробництва вибухівки в Росії. Ураження відбулися на об'єктах у Свердловській та Брянській областях, включаючи "Завод імені Я.М. Свердлова" у Дзержинську та підприємство в місті Сєльцо.