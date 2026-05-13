Об атаке ВСУ и последствиях для российских оккупантов рассказали в Генштабе.

Что известно об атаке и какие последствия для оккупантов?

В Краснодарском крае России ВСУ ударили по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз". На месте возник масштабный пожар, а масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Таманьнефтегаз" – один из важнейших для России нефтяных терминалов, который обеспечивает горючим оккупантов. Он расположен вблизи порта Тамань на побережье Черного моря.

Кроме терминала ВСУ уничтожили и вражеские командно-наблюдательные пункты и пункт управления БпЛА на временно оккупированной территории Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины также ударили по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам россиян.

На заводе "Ярославский" враг изготавливал бензин, дизельное и реактивное топливо;

Завод "Астраханский" – обеспечивал потребности военно-промышленного комплекса россиян. В результате ударов на месте возник пожар.

В Оренбурге 12 мая произошли взрывы и задымление, местные жители сообщали об атаке беспилотников и работе систем ПВО. В аэропорту города ввели режим "Ковер", а российские власти пока не сообщили о последствиях возможных атак.

ВСУ 8 мая поразили НПЗ "Ярославский" в России, что является важным для российской армии, вызвав пожар. Кроме НПЗ, поражена нефтебаза в Луганске и другие военные объекты на временно оккупированных территориях.

Украина в третий раз атаковала НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию в Перми, расположенных более чем в 1500 километрах от границы с Украиной.