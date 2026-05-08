Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что поразили Силы обороны в России?

Генштаб ВСУ подтвердил поражение 30 апреля производственных зданий "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области России.

Справка: "Завод им. Я.М. Свердлова" является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. На нем снаряжают практически все виды боеприпасов – от авиационных до артиллерийских снарядов, противотанковых ракет и тому подобное. Также завод снаряжает фугасные авиабомбы (ФАБ), которые россияне превращают в управляемые (КАБ).

Также подтверждено поражение 25 апреля здания на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области России.

В мае под ударом была инфраструктура предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области России. Оно является важным источником обеспечения российской армии боеприпасами.