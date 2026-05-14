Єрмак наразі перебуває у слідчому ізоляторі після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це в ефірі телемарафону повідомив його адвокат Ігор Фомін.

Де зараз знаходиться Єрмак?

За словами захисника, наразі відсутня точна інформація щодо умов утримання Єрмака, зокрема щодо того, чи перебуває він у камері або в іншому приміщенні СІЗО. Адвокат зазначив, що частково оплачено умови утримання, однак деталі він підтвердити не може.

Також Фомін повідомив, що триває збір коштів на внесення застави. За його словами, гроші продовжують надходити, однак наразі немає офіційного підтвердження щодо загальної суми або її зарахування на рахунки.

Він пояснив, що після повного внесення застави відповідні документи оформлюються у Вищому антикорупційному суді та передаються до слідчого ізолятора, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Хто вніс заставу за екскерівника ОП?

Екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку 14 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До моменту внесення коштів він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесено понад 14 мільйонів гривень застави. Відомо, що кошти надійшли від трьох фізичних осіб, причому суми внесків суттєво різняться – від символічних 666 гривень до 8 мільйонів.

Найбільший внесок у розмірі 8 мільйонів гривень зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Раніше вона працювала юристкою у компанії, пов'язаній з Єрмаком, а згодом отримала посаду в наглядовій раді Ощадбанку.

Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба, колишній партнер юридичної фірми Asters. За даними розслідувачів, він пов'язаний із колом Єрмака через спільне навчання та професійні контакти, а його дружина раніше була серед кандидатів у депутати від "Слуги народу", але відмовилася від мандату.

Найменший внесок – 666 гривень – зробив актор і продюсер Григорій Гришкан. Він не став детально пояснювати своє рішення, однак заявив, що готовий публічно розповісти про мотиви та своє бачення ситуації.

У чому підозрюють Єрмака?

За версією слідства, Єрмак може бути причетний до легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Правоохоронці розслідують ймовірну схему відмивання грошей через будівельні проєкти поблизу Києва, зокрема в районі Козина, а також перевіряють можливі зв'язки з іншими учасниками справи.

У НАБУ та САП вважають, що для легалізації коштів могли використовуватися різні юридичні структури та забудовні проєкти. Прокурори просили суд визначити заставу у 180 мільйонів гривень, однак суддя встановив меншу суму.

Сам Єрмак заявив, що планує оскаржувати рішення суду. Його адвокати називають підозру безпідставною та стверджують, що доказів причетності їхнього підзахисного немає. Розслідування у справі триває.