Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Які вимоги висунули до Єрмака?

Вищий антикорупційний суд заборонив ексголові Офісу президента спілкуватися з Веронікою "Феншуй" Анікієвич. Вона надавала Єрмаку послуги ворожки.

Також список має й інші прізвища, зокрема Міндіч і Чернишов . Втім, у разі внесення застави, Єрмак не матиме таких обмежень.

Також Андрій Єрмак мусить повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також не покидати місто Київ і здати на зберігання свої паспорти та документи, які дають право на виїзд з України.

  • Заставу для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака можуть внести представники юридичної спільноти.

  • Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень.

  • Єрмак заявив, що таких грошей у нього немає, водночас зазначив, що "працював чесно 24 на 7 на свою країну, віддаючи своє життя, своє здоров'я".