Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Смотрите также Кто такая гадалка "Вероника Фэншуй Офис" с которой советовался Ермак: СМИ провели расследование

Какие требования выдвинули к Ермаку?

Высший антикоррупционный суд запретил экс-главе Офиса президента общаться с Вероникой "Фэншуй" Аникиевич. Она предоставляла Ермаку услуги гадалки.

Также список имеет и другие фамилии, в частности Миндич и Чернышов. Впрочем, в случае внесения залога, Ермак не будет иметь таких ограничений.

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

Также Андрей Ермак должен сообщать об изменении своего места жительства и работы, а также не покидать город Киев и сдать на хранение свои паспорта и документы, которые дают право на выезд из Украины.

За Ермака вскоре могут внести залог

  • Залог для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака могут внести представители юридического сообщества.

  • Напомним, суд избрал меру пресечения для Андрея Ермака в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен.

  • Ермак заявил, что таких денег у него нет, одновременно отметил, что "работал честно 24 на 7 на свою страну, отдавая свою жизнь, свое здоровье".