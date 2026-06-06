Даже несмотря на крайне напряженную ситуацию в стране и отсутствие успехов на фронте. Специально для 24 Канала эксперты сказали, что заставит российского диктатора завершить войну, может ли повлиять на это решение Дональд Трамп и что должна делать Украина.

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При каких условиях Путин согласится на заморозку войны?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что готовность Путина завершать войну зависит от ситуации в российской экономике, на которую влияют дальнобойные удары России. На втором месте – ситуация на фронте, ведь она показывает бесперспективность продолжения войны. К тому же важную роль играет усиление давления на Кремль со стороны наших партнеров.

Совокупно все эти факторы могут заставить российского диктатора пойти на завершение войны. Однако одна из важнейших причин – ситуация в стране,

– подчеркнул Рейтерович.

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По его словам, что бы не говорили в Кремле, но ситуация в России сейчас очень шаткая и нестабильная, что создает огромные проблемы для Путина. Диктатор понимает, что такая ситуация может долго держаться, но в результате может произойти как с Советским Союзом – все рухнет в один момент.

Пока нет сигналов, что Путин готов заморозить боевые действия. В то же время подавляющее большинство российской элиты устало от войны и они откровенно об этом говорят.

Интересно! Владимир Путин таки прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского. По словам главы Кремля, он не видит оснований для личной встречи с президентом Украины, поскольку содержание письма, которое Путин назвал "хамским", якобы сделало невозможным такой диалог. В то же время российский лидер утверждает, что ранее никогда не отказывался от потенциальной встречи с Зеленским.

По мнению политолога, судя по тому, как сейчас развивается ситуация, пауза в войне может выглядеть так – Украина и Россия подпишут соглашение о прекращении боевых действий. То есть это будет документ, который подпишут военные.

В идеальном варианте, отталкиваясь от реальных условий, по линии фронта. Однако, вероятнее всего, не будет большого общего документа. Также, маловероятно, что Киев получит гарантии безопасности. А дальше фактически речь идет об условном "Минске-3": когда стреляют, но нечасто.

При каком условии война в Украине может завершиться до осени?

На днях Дональд Трамп установил новый дедлайн по завершению войны в Украине – до выборов в США, которые состоятся осенью. Однако для этого, по мнению специалиста по стратегическим коммуникациям Юрия Богданова, американскому президенту сначала нужно завершить войну в Иране, которую сам начал.

Иранская война – одна из причин, почему Россия получает хоть и небольшую, но финансовую и экономическую выгоду,

– подчеркнул Богданов.

Также Трамп должен вернуть полноценные санкции против России, к форме в которой они существовали еще до начала иранской войны, а после этого дополнительно оказать давление на российскую нефтяную отрасль.

У администрации США действительно есть инструменты для завершения российско-украинской войны, но для этого ему нужно понять, что главная проблема на самом деле в Путине, и начать на него давить. Тогда война завершится гораздо быстрее чем осень, потому что Путин сейчас слаб как никогда.

Все в руках Трампа и инструмент только один – нанести России мощный экономический и военный удар. Например, США могут помочь Украине с системами противовоздушной обороны,

– добавил специалист по стратегическим коммуникациям.

По его словам, сейчас многие люди в окружении американского президента подталкивают его к тому, чтобы он давил на Путина.

Обратите внимание! В то же время Трамп наоборот отдаляется от российско-украинской войны. В частности, он заявил, что не против прямых переговоров между Зеленским и Путиным, но добавил, чтобы они "разбирались сами".

В чьих руках инструменты для завершения войны: смотрите видео

Как США могут "задушить" режим Путина?

Бывший чиновником Госдепартамента США Дэвид Тафури убежден, что справедливого и разумного соглашения о завершении войны не будет пока Путин не почувствует себя более уязвимым, что проигрывает на поле боя и сталкивается с потенциальным экономическим коллапсом. Частично это должно произойти из-за санкций. Однако необходимо сделать много работы, чтобы Путин дошел до этого состояния.

Трамп обещал, что завершит войну России против Украины за 24 часа, а позже говорил, что может сделать это за несколько месяцев. Он попытался достичь прекращения огня, но не учел тот факт, что это возможно только тогда, когда США и европейские страны будут совместно и слаженно работать над усилением давления на Россию. Только так можно достичь прекращения огня,

– отметил Тафури.

Давление на Россию – это единственное, что заставит Путина пойти на компромиссы, которые необходимы для прекращения огня, которое было бы справедливым для украинского народа.

Кто реально может остановить Путина: смотрите видео

Что говорит Путин о завершении войны?

Владимир Путин заявил, что завершение полномасштабной войны против Украины является неизбежным, однако связал его исключительно с реализацией целей, которые ставит перед собой Москва. По словам российского лидера, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Россия не выполнит определенные задачи.

Среди таких целей Путин снова назвал так называемую "денацификацию" Украины – один из ключевых пропагандистских нарративов, которым Москва оправдывает свое вторжение.