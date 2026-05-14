Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Хто може внести заставу за Андрія Єрмака?
За словами парламентаря, кошти для застави нібито готові надати представники юридичної спільноти.
Водночас журналіст-розслідувач Михайло Ткач заявив, що, за інформацією його джерел у політичних колах, активний пошук людини або структури, яка погодиться внести заставу за Єрмака, тривав ще 13 травня.
Серед тих, кого називають можливими учасниками цього процесу, фігурує юридична компанія Asters – одна з найбільших фірм України з офісами в Києві, Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні. Також обговорюється версія про участь друзів ексглави ОП.
При цьому у відкритих джерелах немає підтверджень прямого зв’язку між Єрмаком та компанією.
Йдеться про адвокатку Розу Тапанову, яка очолює Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та входить до наглядових рад Ощадбанку й Укрнафти.
Єрмак казав, що таких грошей не має
Суд обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень.
Єрмак заявив, що таких грошей у нього немає, водночас зазначив, що "працював чесно 24 на 7 на свою країну, віддаючи своє життя, своє здоров'я".