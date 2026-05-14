Росіяни продовжують наступати, ЗСУ контратакують: звіт та оновлені карти ISW

Яка ситуація на фронті?

13 травня російські війська продовжували обмежені наземні штурми та спроби проникнення на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Українські війська продовжили свою атаку на ближній тил російських військ на півночі Сумської та Курської областей у ніч з 12 на 13 травня, зокрема завдали ударів по скупченнях російських військ поблизу Тьоткіно та поблизу Варачиного.

До слова, на Сумському напрямку росіяни увесь час намагаються пролізти хоча б десь вперед, але їх успішно знищують, нещодавно розповів 24 Каналу командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер".

Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області у відповідь на контратаки ЗСУ у цьому районі. Тим часом українська армія також била по скупченню російських військ поблизу Наумівки Бєлгородської області.

Ворог здійснив обмежені наземні атаки на південний схід від Великого Бурлука в напрямку Колодязного, але не просунувся вперед.

Російські війська провели обмежені наступальні операції на напрямку Борової 13 травня, але теж не просунулися вперед.

Українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції на Слов'янському напрямку, поки російські війська проводили місію з інфільтрації.

Російські війська продовжували били безпілотниками, щоб перекрити українські логістичні системи на Лиманському напрямку.

До слова, 10 травня, якраз під час "перемир'я" на цьому напрямку були зафіксовані рекордні показники інтенсивності росіян на полі бою – аж 44 атаки за добу, розповів 24 Каналу речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 травня, показують, що російські загарбники здійснюють авіаудар по українських позиціях на південній околиці Костянтинівки, що свідчить про відсутність російських позицій у цьому районі. Водночас росіяни проводять місії з інфільтрації.

До речі, військове командування російської армії пообіцяло Путіну повність захопити Донбас до осені. Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що там – ешелонована система оборони. Якщо окупантам і вдається десь просуватися, то це не означає, що вони заходять в оперативний простір, де немає ніякого спротиву. Це означає, що ЗСУ відходять на наступний рубіж, де вже є підготовлені укріплення. Тобто росіянам просуватися буде дуже-дуже важко.

Росія 13 травня провела обмежені наступальні операції на схід та південний схід від Добропілля, але безуспішно, бо українські сили контратакували в цьому районі.

Російська армія продовжила наступальні операції на Покровському напрямку, тоді як українські війська контратакували в цьому районі.

Варто зауважити, що у квітні окупанти на цьому відтинку фронту втратили загиблими понад 1 700 осіб, пораненими – ще орієнтовно 400. Таку статистику озвучив в ефірі 24 Каналу Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".

13 травня російські війська продовжили обмежені наземні атаки на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

ЗСУ нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

Також українські війська нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя, а саме на південь від Прилук та на північ від Оленокостянтинівки. Тим часом росіяни нещодавно на цьому напрямку проводили місію з інфільтрації.

Окупанти також продовжили обмежені наступальні операції на заході Запорізької області 13 травня, але не просунулися.

Вони також здійснили обмежені наземні атаки на схід від Херсона в напрямку Антонівського мосту, але успіхів не мали.

Які прогнози в експертів?

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 7 травня заявив, що на фронті уже триває весняно-літній наступ ворога. Незадовго до цього у Bloomberg повідомляли, що президент Зеленський очікує на ще один наступ у літні місяці.

Політтехнолог Тарас Загородній на тлі цього зазначив в ефірі 24 Каналу, що Москва справді готується продовжувати наступальні дії влітку, але при цьому боїться оголосили відкрито мобілізацію.

Тим часом американський генерал Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Україна перехоплює стратегічну ініціативу у війні. Він також відзначив важливість знищення експортного потенціалу Росії у нафті та газі.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан теж зазначив 24 Каналу, що українська армія має сили протистояти ворогу. Він відзначив, що війна уже зайшла у глухий кут, а Україна вперше за тривалий час перехопила ініціативу на фронті. На думку експерта, скоро може настати переломний момент у війні.