Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE.

Чи можливий повторний масований удар?

Вночі 14 травня Росія застосувала три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101.

Окрім цього, окупанти запустили 675 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражувальних боєприпасів "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".

Водночас Юрій Ігнат зауважив, що цього разу під час атаки ворог не застосовував ракети типу "Калібр" та "Іскандер-К".

Була стратегічна авіація, і балістика, і "Іскандер-М", тому вірогідність подальших ударів зберігається. Звісно, точної інформації, чи планують вони (росіяни, – 24 Канали) знов завдати удару, я не маю зараз, але готуватись потрібно до будь-яких сценаріїв, тому що ворог такі атаки не припиняє,

– пояснив Ігнат.

Він також додав, що в повітряному просторі Україні досі фіксують кілька ворожих безпілотників, які атакують на різних напрямках.