Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE.

Возможен ли повторный массированный удар?

Ночью 14 мая Россия применила три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101.

Кроме этого, оккупанты запустили 675 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

В то же время Юрий Игнат отметил, что на этот раз во время атаки враг не применял ракеты типа "Калибр" и "Искандер-К".

Была стратегическая авиация, и баллистика, и "Искандер-М", поэтому вероятность дальнейших ударов сохраняется. Конечно, точной информации, планируют ли они (россияне, – 24 Каналы) вновь нанести удар, я не имею сейчас, но готовиться нужно к любым сценариям, потому что враг такие атаки не прекращает,

– объяснил Игнат.