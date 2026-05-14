ЗСУ продовжують ліквідовувати ворожу армію: втрати Росії на 14 травня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення загальні втрати окупантів в особовому складі сягнули 1 345 240 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За першу половину травня Росія зазнала серйозних втрат. І це попри оголошене "перемир'я" з 9 по 11 травня, яке ж вона сама й порушила.

До слова, у квітні українські захисники ліквідували чи важко поранили понад 35 тисяч окупантів, чому є підтвердження. Хоча насправді втрати можуть бути більшими. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що інколи фото чи відео знищення ворога немає.

Минулої доби російська армія втратила багато техніки, зокрема артилерійських систем та автоцистерн, а ще декілька НРК, ББМ тощо.

Так, за офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення до 12 травня 2026 втрати Росії склали:

особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб;

танків – 11 931 (+3);

бойових броньованих машин – 24 557 (+3);

артилерійських систем – 42 053 (+68);

РСЗВ – 1787 (+1);

засобів ППО – 1379 (+3);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 289 678 (+2 319);

наземних робототехнічних комплексів – 1381 (+6);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 355 (+213);

спеціальної техніки – 4183 (+2);

крилатих ракет – 4585 (+0).

Втрати ворога на 14 травня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ

До речі, у розмові з 24 Каналом речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що Україна активно атакує окуповані території Криму, фокусуючись на знищенні систем ППО та аеродромній інфраструктурі. Українські сили намагаються уразити важливу для росіян транспортну логістику, щоб значно ускладнити становище ворожих військ.



Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу теж зауважив, що атаки на Крим стають дедалі помітнішими. Вона уже навіть впливають на загальний хід війни.

Останні втрати Росії

13 травня ЗСУ успішно вгатили по окупантах. Було уражено термінал "Таманьнефтегаз" і завод "Ярославський".

Також у республіці Башкортостан сталася масштабна пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Нурліно", яка є частиною системи нафтопроводів "Транснєфті". Водночас офіційної інформації про причини займання та масштаби пошкоджень немає.

А 8 травня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ "Кедровка" у Свердловській області та двох підприємств з виробництва вибухівки в Росії.

Як Україна протистоїть окупантам?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан запевнив 24 Канал, що українська армія має сили протистояти ворогу. Зараз її стратегічне завдання виснажити сили окупантів в умовах активної оборони, аби мати можливість утримувати Донбас, поки не розпадеться Росія.

Світан також заявив, що наразі війна зайшла у глухий кут, а Україна вперше за тривалий час перехопила ініціативу на фронті. На думку експерта, невдовзі може настати переломний момент у війні.

Варто зауважити, що ще в лютому 2022 Кремль "мріяв" про захоплення української столиці за три дні, але переоцінив свої сили. А зараз це йому зробити навіть складніше, ніж атакувати країни НАТО, вважає дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий.

Адмірал Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу теж зауважив, що Сили оборони України показують надзвичайну ефективність у відбитті російських атак та звільненні окупованих земель, хоч у країну надходять зменшені обсяги військової допомоги.

А у розмові з 24 Каналом ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зазначив, що Україна за 4 роки війни ефективно діяла проти росіян на різних напрямках, а також завдала суттєвої шкоди російському флоту. Наразі вона має потенціал вплинути на війська ворога на суші, а от російський флот, по суті, вже не виконує свою функцію.