Про це у розмові з 24 Каналом зазначив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, підкресливши, що під ударами в Криму перебуває також аеродромна інфраструктура ворога та його авіація. Водночас в України там є ще пріоритетніші цілі.

Які плани України в окупованому Криму?

Братчук відзначив, що для українських сил дуже важливо перерізати транспортну логістику противника, яка пов'язує тимчасово окупований Крим з російською територією.

Зверніть увагу! В Росії z-воєнкори бідкаються через те, що українські дрони, які можуть уражати у тил ворога на відстані 160 – 200 кілометрів, стали атакувати трасу Джанкой – Таганрог. Для окупантів цей шлях є ключовим щодо постачання до окупованого Криму. Ця траса проходить вздовж узбережжя Азовського моря повз Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ і до Криму. Росіяни вважають це "вкрай тривожним сигналом для військового угруповання та цивільної логістики".

"Також потрібно згадати так званий сухопутний коридор. Ситуація з його транспортною логістикою нагадує за певними ознаками долю Кримського моста. Він хоч і функціонує, але не стовідсотково. І його перспективи на сьогодні очевидні. Питання часу, коли він буде демонтований", – зауважив речник Української добровольчої армії.

Траси сухопутного коридору, які до останнього часу використовувалися ворогом, сьогодні зазнають вогневих уражень з боку Сил оборони. Те, що рухається по ньому, прострілюється. З часом вдасться перекрити цей сухопутний коридор, і тоді доля окупантів в Криму стане, на його думку, зовсім безрадісною.

"Якщо буде перерізаний цей логістичний шлях, то для південної операційної зони російських окупантів на цій частині фронту настануть не дуже приємні часи. А це безпосередньо вплине на Придніпровський напрямок, на Запорізький фронт", – пояснив він.

Варто знати. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пов'язує удари по військовій інфраструктурі росіян в окупованому Криму з комплексною роботою України по обороні росіян на Півдні. Відповідно ці удари по Криму можуть бути пов'язані із атаками вглиб і впливом на протиповітряну оборону Росії.

Для росіян однією з цілей повномасштабного наступу на Україну було саме прокладання сухопутного коридору. Йдеться не тільки про маршрут Джанкой – Таганрог. А й, за його словами, про забезпечення активних бойових дій на Запорізькому і Херсонському напрямках.

Тому, якщо вдасться перерізати сухопутний коридор, а це – питання часу, то наслідки для росіян будуть надзвичайно важкими,

– впевнений Сергій Братчук.

Речник Української добровольчої армії вважає, якщо військо залишиться без поповнення особового складу, який буде перекидатися з великими проблемами, без боєкомплекту, без озброєння, зрозуміло, чим це може обернутися для російської армії.

Куди влучають українські сили у Криму?

ГУР здійснило у квітні серію ударів по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. Зокрема, розвідники уразили пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" та "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач". Крім того, поцілили у пости РЕБ та радіоелектронної розвідки, системи спостереження російського Чорноморського флоту. До того ж ГУР вдалося атакувати ангари-укриття літаків Су-24 та Су-30, резервуари з нафтопродуктами та пости оптико-електронної розвідки, корабельні РЛС МР-231 та комплекси управління "Сервал".

Українські розвідники поцілили по залізничній логістиці росіян у Криму. Внаслідок атаки були пошкоджені локомотиви, якими окупанти перевозили військову техніку та пальне. У ГУР зазначили, що продовжують здійснювати регулярні операції з "перерізання й ускладнення логістики" противника.

Сили оборони здійснили удари по логістичних вузлах у Джанкої та Армянську в Криму. В Армянську було поцілено по споруді, де перебуває один із підрозділів російської ФСБ. Ворог повідомив про те, що поблизу постраждали цивільні. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук підтвердив, що удар був здійснений саме по будівлі ФСБ, тому навряд чи там були постраждалі тільки серед цивільних.

Він також зазначив, що атака на Джанкой пов'язана з ураженням логістичних шляхів ворога. А також вона свідчить про те, що ППО у Криму значно ослаблена.