Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, які завдання нині виконує його бригада на Лиманському напрямку. Також під час перемир'я, яке розпочалося 9 травня та має закінчитися 11-го, були зафіксовані рекордні показники інтенсивності росіян на полі бою – 44 атаки за добу у зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил. Ворог також намагався просунутися на Куп'янськ, Лиман і на близьке прикордоння Харківщини.

Яку зброю використовують росіяни?

Денисюк зазначив, що у 66 окремій механізованій бригаді насамперед працюють над тим, щоб ущільнити роботу власних безпілотних систем на передньому краї і на певній відстані від нього.

Йдеться про збільшення у повітрі кількості екіпажів, дронів одночасно як розвідувальних, так і ударних. Це потрібно для того, щоб противник не мав змоги активно вести роботу щодо забезпечення своїх позицій, накопичення особового складу, роботи безпілотних систем,

– пояснив речник 66 ОМБр.

Наразі, за його словами, вдалося збільшити дальність ураження у такий спосіб, що вже на постійній основі вдається діставати до позиції ворожих операторів. Крім того, українські сили працюють по артилерії, зокрема ствольній, росіян, а також по реактивних системах залпового вогню.

Варто знати. Раніше речник 66 ОМБр Василь Денисюк повідомляв, що на Лиманському напрямку ворог здійснює спроби накопичити сили на передньому краю, але зазнає невдач. Водночас з настанням густої зелені ворог зможе переміщуватися та пересувати вогневі засоби. Тоді фронт повністю перейде у літній режим бойових дій, і це, за його словами, ускладнить роботу безпілотних систем.

"На цьому тижні 1-й механізований батальйон KASSTA знищив північнокорейську РСЗВ Type-75, яка є доволі нетипова "здобич" для нашої смуги відповідальності. Навіть не очікували її там побачити. Спершу ми помітили якусь артилерійську систему, яка була замаскована. І лише коли маскування було знищене за допомогою скиду з havy shot (важкий ударний безпілотник-бомбер, який може перевозити до 30 кілограмів – 24 Канал), ми зрозуміли, що це північнокорейська РСЗВ", – наголосив Василь Денисюк.

Зверніть увагу! У липні 2025 року пілоти дронів Першої Президентської бригади "Буревій" також ліквідували північнокорейську РСЗВ Type-75. Це відбулося у районі Куп'янська. Відомо, що ця система є копією китайської РСЗВ Type-63, яка також є аналогом радянської системи БМ-14. РСЗВ, як зазначив командувач НГУ Олександр Півненко, ледве вийшла на вогневу позицію, як її швидко виявили оператори ударного дрона. Вони одразу навели на ціль і завдали точного удару.

Підсумовуючи, речник 66 ОМБр зазначив, що відбувається ущільнювання на передньому краї роботи українських БпЛА і збільшування їхньої дальності на відстані від переднього краю.

Триває збір на дрони-перехоплювачі для 66 ОМБр

24 Канал та 66 окрема механізована бригада об'єдналися задля захисту неба на Лиманському напрямку.

Як зазначив речник 66 ОМБр, у бригаді є величезна потреба у дронах-перехоплювачах, адже противник дуже активно використовує свої ударні безпілотники типу "крило".

Протидіяти цим ворожим засобам у повітрі можна лише двома ефективними способами: застосовуючи або системи радіоелектронної боротьби, або дрони-перехоплювачі.

На відміну від звичайних FPV, дрони-перехоплювачі не є одноразовими. Наприклад, якщо не вдалося ним уразити ціль, або суміжники атакували її дещо швидше, то цей дрон можна повернути та застосувати його повторно.

Однак попри це, дрон залишається витратним матеріалом. Внаслідок збиття ударного "крила" противника подальше застосування дрона-перехоплювача вже неможливе. Тому ці БпЛА потрібні бригаді постійно, а також комплектування до них, зокрема, блоки керування та інша додаткова апаратура.

Яку ще зброю з КНДР використовують росіяни?

Північна Корея продовжує передавати свою зброю Росії. Зокрема, ракети KN-23 та KN-24, які противник неодноразово застосовував для ударів по Україні. В українському Міноборони зазначили, що за висновками експертів, ракета, яка впала у Харкові 2 січня 2024 року, має характеристики ідентичні до креслень із південнокорейських наукових джерел. Також вони виявили збіги, коли порівняли уламки ракет зі знімками з ракетних виробництв.

У Міноборони заявили, що північнокорейські ракети KN-23 та KN-24 не є безпосередніми копіями радянської чи російської зброї, а також не виготовлені за ліцензією балістичної ракети "Іскандер" 9М723. Проте вони мають ознаки того, що Пхеньян міг модифікувати один із ранніх варіантів розробки ракети "Іскандер".