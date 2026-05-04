Російські війська намагаються запустити свою весняно-літню кампанію на фронті, серед цілей якої – повна окупація міст, в яких тривають бої, а також захоплення Лимана, Костянтинівки та агломерації Слов'янська й Краматорська. Однак Сили оборони продовжують руйнувати плани ворога.

Проте все ж ворог має просування на окремих ділянках, хоч їхній темп сповільнився в рази, якщо порівнювати з попередніми місяцями. Основними напрямками для росіян залишаються Гуляйпільський на Запоріжжі та Покровський і Костянтинівський на Донеччині.

Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 27 квітня по 3 травня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то кількість штурмів з боку противника дещо зменшилася, але вона все ще більша, ніж в середньому протягом березня і першої половини квітня. Минулого тижня російські війська здійснили 1 157 атак. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 246 атак;

Гуляйпільський – 159 атак;

Костянтинівський – 121 атака;

Харківський – 59 атак;

Лиманський – 56 атак;

Олександрівський – 41 атака;

Слов'янський – 29 атак;

Придніпровський – 24 атаки;

Куп'янський – 21 атака;

Сумський – 13 атак;

Оріхівський – 8 атак;

Краматорський – 5 атак.

Попри всі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Сумському, Харківському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування ворога біля Куп'янська

Сказати, що ситуація довкола Куп'янська загострюється знову, буде неправильним, бо напруга нікуди не зникала після проведення зачистки міста минулого року. Операція Сил оборони була болючим ударом для ворога, який тепер намагається знову захопити місто, щоб закреслити торішній епізод. Тому значення міста зараз не тільки оперативно-тактичне, але й ідеологічне.

Минулого тижня російські війська просунулися біля Синьківки в бік Голубівки – села, що на північ від Куп'янська. Відстань від лінії зіткнення до околиць міста – близько 1,5 кілометра.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються в бік Слов'янська

Важкою залишається ситуація на Слов'янському напрямку, де хоч ворогові не вдається форсувати Сіверський Донець в районі сіл Озерне та Пискунівка, та все ж відбуваються штурмові дії з боку Сіверська та по бахмутській трасі.

Минулого тижня ворожі війська просунулися в районі села Привілля у напрямку траси Бахмут – Слов'янськ, а також мали просування південніше Різниківки. Водночас велика сіра зона в районі Рай-Олександрівки поки що жодних змін не зазнала.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просочується в Костянтинівку

Ситуація довкола Костянтинівки загострюється. І паралельно зі систематичним знищенням міста керованими авіабомбами, реактивною і ствольною артилерією та дронами тривають спроби ворога просочитися та закріпитися на території Костянтинівки. Південно-східна частина міста вже тривалий час є сірою зоною.

За даними DeepState, росіяни намагаються інфільтруватися зі сходу та півдня. Разом з тим минулого тижня ворог мав просування в районах сіл Бересток та Іванопілля.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Покровському напрямку

Пріоритети ворога на Покровському напрямку зараз – закінчення окупації Покровська, адже північні околиці міста у сірій зоні. Також – захоплення Родинського, за яке тривають бої. Наступною ціллю буде Білицьке.

Паралельно з тим з напрямку Нового Шахового та Никанорівки російські війська намагаються просуватися у бік Добропілля та Білозерського. Ворог, вочевидь, робить ставку на те, що захоплення останніх урбанізованих зон призведе до часткового обвалу фронту, як це було після захоплення Вугледара і Курахового.

Минулого тижня ворог просунувся в центральній частині Родинського, а також північніше Никанорівки в бік Іванівки та Нового Шахового. Також за даними DeepState, ворог просунувся в північній частині Мирнограду і таким чином місто стало повністю окупованим. Однак офіційно цю інформацію військове керівництво не коментувало.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Олександрівському напрямку

Після контратаки на Олександрівському напрямку, котра відбулася наприкінці зими, лінія фронту рідко зазнає змін. Однак ще на тлі наступальних дій наших військ на Дніпропетровщині, росіяни посилили атаки на Донеччині.

Минулого тижня ворог просунувся в бік села Іскра Донецької області. Це вперше за тривалий час просування, зафіксоване на цій ділянці.





Ситуація на Олександрівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Силам оборони вдається зривати масштабні плани ворога і спиняти його наступальні операції – зараз темпи просування росіян найповільніші за доволі тривалий час. Проте на фронті постійно тривають бої, обстріли та атаки. Зокрема багато атак – за допомогою дронів.