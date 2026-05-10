Спикер 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, какие задачи сейчас выполняет его бригада на Лиманском направлении. Также за время перемирия, которое началось 9 мая и должно закончиться 11-го, были зафиксированы рекордные показатели интенсивности россиян на поле боя – 44 атаки за сутки в зоне ответственности Группировки объединенных сил. Враг также пытался продвинуться на Купянск, Лиман, и на близкое приграничье Харьковщины.

Какое оружие используют россияне?

Денисюк отметил, что в 66 отдельной механизированной бригаде прежде всего работают над тем, чтобы уплотнить работу собственных беспилотных систем на переднем крае и на определенном расстоянии от него.

Речь идет об увеличении в воздухе количества экипажей, дронов одновременно как разведывательных, так и ударных. Это нужно для того, чтобы противник не имел возможности активно вести работу по обеспечению своих позиций, накоплению личного состава, работы беспилотных систем,

– пояснил представитель 66 ОМБр.

Сейчас, по его словам, удалось увеличить дальность поражения таким образом, что уже на постоянной основе удается доставать до позиции вражеских операторов. Кроме того, украинские силы работают по артиллерии, в частности ствольной, россиян, а также по реактивным системам залпового огня.

Стоит знать. Ранее представитель 66 ОМБр Василий Денисюк сообщал, что на Лиманском направлении враг осуществляет попытки накопить силы на переднем крае, но терпит неудачу. В то же время с наступлением густой зелени враг сможет перемещаться и передвигать огневые средства. Тогда фронт полностью перейдет в летний режим боевых действий, и это, по его словам, усложнит работу беспилотных систем.

"На этой неделе 1-й механизированный батальон KASSTA уничтожил северокорейскую РСЗО Type-75, которая является довольно нетипичной "добычей" для нашей полосы ответственности. Даже не ожидали ее там увидеть. Сначала мы заметили какую-то артиллерийскую систему, которая была замаскирована. И только когда маскировка была уничтожена с помощью сброса с havy shot (тяжелый ударный беспилотник-бомбер, который может перевозить до 30 килограммов – 24 Канал), мы поняли, что это северокорейская РСЗО", – отметил Василий Денисюк.

Обратите внимание! В июле 2025 года пилоты дронов Первой Президентской бригады "Ураган" также ликвидировали северокорейскую РСЗО Type-75. Это произошло в районе Купянска. Известно, что эта система является копией китайской РСЗО Type-63, которая также является аналогом советской системы БМ-14. РСЗО, как отметил командующий НГУ Александр Пивненко, едва вышла на огневую позицию, как ее быстро обнаружили операторы ударного дрона. Они сразу навели на цель и нанесли точный удар.

Подытоживая, представитель 66 ОМБр отметил, что происходит уплотнение на переднем крае работы украинских БпЛА и увеличение их дальности на расстоянии от переднего края.

Продолжается сбор на дроны-перехватчики для 66 ОМБр

24 Канал и 66 отдельная механизированная бригада объединились для защиты неба на Лиманском направлении.

Как отметил представитель 66 ОМБр, в бригаде есть огромная потребность в дронах-перехватчиках, ведь противник очень активно использует свои ударные беспилотники типа "крыло".

Противодействовать этим вражеским средствам в воздухе можно только двумя эффективными способами: применяя или системы радиоэлектронной борьбы, или дроны-перехватчики.

В отличие от обычных FPV, дроны-перехватчики не являются одноразовыми. Например, если не удалось им поразить цель, или смежники атаковали ее несколько быстрее, то этот дрон можно вернуть и применить его повторно.

Однако несмотря на это, дрон остается расходным материалом. Вследствие сбития ударного "крыла" противника дальнейшее применение дрона-перехватчика уже невозможно. Поэтому эти БпЛА нужны бригаде постоянно, а также комплектование к ним, в частности, блоки управления и другая дополнительная аппаратура.

Какое еще оружие из КНДР используют россияне?

Северная Корея продолжает передавать свое оружие России. В частности, ракеты KN-23 и KN-24, которые противник неоднократно применял для ударов по Украине. В украинском Минобороны отметили, что по выводам экспертов, ракета, которая упала в Харькове 2 января 2024, имеет характеристики идентичны чертежам из южнокорейских научных источников. Также они обнаружили совпадения, когда сравнили обломки ракет со снимками с ракетных производств.

В Минобороны заявили, что северокорейские ракеты KN-23 и KN-24 не являются непосредственными копиями советского или российского оружия, а также не изготовлены по лицензии баллистической ракеты "Искандер" 9М723. Однако они имеют признаки того, что Пхеньян мог модифицировать один из ранних вариантов разработки ракеты "Искандер".