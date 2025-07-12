Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. На Купянском направлении бойцы Первой Президентской бригады "Буревій" успешно ликвидировали редкую северокорейскую реактивную систему залпового огня Type 75, которой россияне пытались обстреливать украинские позиции.

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Редкая РСЗО из КНДР уничтожена на Купянском направлении

РСЗО вышла на огневую позицию, однако ее быстро обнаружили операторы ударного дрона, которые мгновенно навели на цель и нанесли точный удар. В результате вражеское вооружение уничтожено, а кадры эффектной операции уже появились в соцсетях.

"Ураган" уничтожил редкую РСЗО из КНДР: смотреть видео

Это еще одно подтверждение, что россияне активно используют северокорейское вооружение, несмотря на официальный запрет.

Бойцы "Буревію" отмечают, что каждая такая ликвидированная цель приближает победу Украины и сохраняет жизни наших воинов на передовой. Украинские силы обороны продолжают внимательно следить за врагом и мгновенно реагируют на угрозы, уничтожая даже те редкие образцы вооружения, которые россияне пытаются использовать против Украины.