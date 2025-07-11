Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко озвучил 24 Каналу мнение, что россияне изменили приоритетное направление на фронте.

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Куда россияне перебрасывают технику?

Андрющенко рассказал, что сейчас у россиян в приоритет снова выходит север Донецкой области. Это Покровское, Новопавловское направления. Учитывая это они выбирают ресурс, который они смогли накопить на Запорожском направлении.

Есть определенные продвижения, есть определенные попытки атак, которые отражают наши силы обороны. Впрочем на Запорожье их меньше, чем на Новопавловском направлении. Были определенные попытки наступления возле Гуляйполя. Это означает, что в Запорожской области они суют в одно направление, в районе Васильевки,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Он продолжил, что они пытаются приблизиться максимально к расстоянию, с которого они смогут ствольной артиллерией обстреливать Запорожье или получать тот опыт, что они получили на Херсонщине, дестабилизируя социальную ситуацию в областном центре.

Что происходит на побережье Азовского моря?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, учитывая весь рекрутинговый процесс и графики в России. Например, в Мариуполе, Бердянске, Новоазовске, заканчивается этап подготовки новомобилизованных, отрядов штурм-Z, штурм-V, но непонятно, куда их будут перебрасывать.

"Их держали на Запорожье, потом перебросили на север в район Покровска. Куда сейчас поедут подкрепления неизвестно. От того будет зависеть общая картина, будет понятен приоритет, куда будут наступать россияне", – отметил Анрющенко.

Он добавил, что потянуть одновременно такие 3 направления, как Васильевский, Новопавловский и Покровский, сейчас ресурса они не имеют.