Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис командувача Національної гвардії України Олександра Півненка. На Куп’янському напрямку бійці Першої Президентської бригади "Буревій" успішно ліквідували рідкісну північнокорейську реактивну систему залпового вогню Type 75, якою росіяни намагались обстрілювати українські позиції.

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Рідкісна РСЗВ з КНДР знищена на Куп’янському напрямку

РСЗВ вийшла на вогневу позицію, проте її швидко виявили оператори ударного дрона, які миттєво навели на ціль та завдали точного удару. У результаті вороже озброєння знищене, а кадри ефектної операції вже з’явились у соцмережах.

"Буревій" знищив рідкісну РСЗВ з КНДР: дивитися відео

Це ще одне підтвердження, що росіяни активно використовують північнокорейське озброєння, попри офіційну заборону.

Бійці "Буревію" зазначають, що кожна така ліквідована ціль наближає перемогу України та зберігає життя наших воїнів на передовій. Українські сили оборони продовжують уважно стежити за ворогом і миттєво реагують на загрози, знищуючи навіть ті рідкісні зразки озброєння, які росіяни намагаються використовувати проти України.