Остается несколько недель до того, как фронт перейдет на летний режим боевых действий. Спикер 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк объяснил 24 Каналу, что изменится на поле боя с наступлением густой зелени.

Смотрите также ВСУ продвинулись на одном из важных направлений: обзор фронта от ISW

Какими будут действия оккупантов?

Василий Денисюк рассказал, что захватчики делают попытки накапливаться на переднем крае в полосе ответственности его бригады на Лиманском направлении. Враг терпит неудачи в этом. Там у наших бойцов выстроена плотная килзона, которая позволяет обнаруживать противника на расстоянии более 5 километров от линии боевого соприкосновения. Говорится о малых пехотных группах.

Если говорить о больших пехотных группах численностью отделения и более, то даже на расстояние до 10 километров. Соответственно как только обнаруживаются вражеские группы, чаще наши боевые системы, реже – наша артиллерия, наносит по ним огневое поражение и не позволяет им приближаться никаким образом к нашему переднему краю,

– сказал он.

Российское командование осознает, что несколько проще будет с наступлением густой зеленки. Но времени на ожидание этого у них нет. Поэтому сейчас происходят хаотичные попытки накопления вражеского личного состава, чтобы до наступления зелени не позволить ВСУ выстроить более плотную переднюю линию обороны.

Зеленка уже начала появляться на насаждениях, в посадках, лесах. Но видим, что она не настолько густая для того, чтобы замаскировать перемещения противника, его огневые средства. То есть буквально последние недели остались до того, когда полностью фронт перейдет в летний режим боевых действий, когда любые перемещения будут замаскированы с помощью этой густой зеленки,

– отметил спикер.

По его словам, это усложнит работу беспилотных систем. Именно поэтому украинские защитники пытаются выстраивать плотную килзону, уплотнять пехотную линию обороны, чтобы быть готовыми к тому, что враг сможет пользоваться этими преимуществами для перемещения. Также для того, чтобы не позволить россиянам остаться с украинской пехотой один на один в бою, чтобы исключить попытки захватчиков проникать сквозь наши боевые порядки.

Что россияне планируют на фронте?