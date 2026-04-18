Лишається кілька тижнів до того, як фронт перейде на літній режим бойових дій. Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк пояснив 24 Каналу, що зміниться на полі бою з настанням густої зелені.

Якими будуть дії окупантів?

Василь Денисюк розповів, що загарбники роблять спроби накопичуватися на передньому краю у смузі відповідальності його бригади на Лиманському напрямку. Ворог зазнає невдач у цьому. Там у наших бійців вибудована щільна кілзона, яка дозволяє виявляти противника на відстані понад 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Мовиться про малі піхотні групи.

Якщо говорити про більші піхотні групи чисельністю відділення і більше, то навіть на відстань до 10 кілометрів. Відповідно щойно виявляються ворожі групи, частіше наші бойові системи, рідше – наша артилерія, завдає по них вогневого ураження і не дозволяє їм наближатися у жоден спосіб до нашого переднього краю,

– сказав він.

Російське командування усвідомлює, що дещо простіше буде з настанням густої зеленки. Але часу на очікування цього у них немає. Тому зараз відбуваються хаотичні спроби накопичення ворожого особового складу, щоб до настання зелені не дозволити ЗСУ вибудувати більш щільну передню лінію оборони.

Зеленка вже почала з'являтися на насадженнях, у посадках, лісах. Але бачимо, що вона не настільки густа для того, щоб замаскувати переміщення противника, його вогневі засоби. Тобто буквально останні тижні залишилися до того, коли повністю фронт перейде у літній режим бойових дій, коли будь-які переміщення будуть замасковані за допомогою цієї густої зеленки,

– зазначив речник.

За його словами, це ускладнить роботу безпілотних систем. Саме тому українські захисники намагаються вибудовувати щільну кілзону, ущільнювати піхотну лінію оборони, щоб бути готовими до того, що ворог зможе користуватися цими перевагами для переміщення. Також для того, щоб не дозволити росіянам залишитись з українською піхотою сам на сам у бою, щоб унеможливити спроби загарбників проникати крізь наші бойові порядки.

Що росіяни планують на фронті?